54-летняя экс-жена Сталлоне объявила, что беременна
Датская актриса Бригитта Нильсен, которая является бывшей женой Сильвестра Сталлоне, объявила о своей беременности.
Фото себя с уже приличным животиком 54-летняя Бригитта выложила в Instagram.
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"Семья растет", – подписала она кадр.
С 2006 года Нильсен замужем за итальянским телепродюсером Матти Десси, который младше нее на 15 лет. Матти стал пятым мужем для Бригитты. А брак с Сильвестром Сталлоне был вторым.
Бригитта Нильсен и Матти Десси
Бригитта Нильсен и Матти Десси
Сильвестр Сталлоне и Бригитта Нильсен
У актрисы уже есть четверо сыновей: 34-летний Джулиан, 28-летний Киллиан, 25-летний Дуглас и 23-летний Рауль.
Кто такая Бригитта Нильсен?
Датская актриса, модель и певица. За свой высокий рост (184 см) и яркую внешность Нильсен получила от журналистов прозвище "Амазонка". Она снялась в таких картинах, как "Рокки 4", "Полицейский из Беверли-Хиллз 2", "Кобра". Но наиболее Бригитта известна своей главной ролью в фэнтези "Рыжая Соня".