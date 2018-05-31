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54-летняя экс-жена Сталлоне объявила, что беременна

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Бригитта Нильсен беременна
Бригитта Нильсен беременна / Фото из открытых источников

Датская актриса Бригитта Нильсен, которая является бывшей женой Сильвестра Сталлоне, объявила о своей беременности.

Фото себя с уже приличным животиком 54-летняя Бригитта выложила в Instagram.

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"Семья растет", – подписала она кадр.

 

С 2006 года Нильсен замужем за итальянским телепродюсером Матти Десси, который младше нее на 15 лет. Матти стал пятым мужем для Бригитты. А брак с Сильвестром Сталлоне был вторым.

Бригитта Нильсен и Матти Десси

Бригитта Нильсен и Матти Десси

Сильвестр Сталлоне и Бригитта Нильсен

У актрисы уже есть четверо сыновей: 34-летний Джулиан, 28-летний Киллиан, 25-летний Дуглас и 23-летний Рауль.

 

Кто такая Бригитта Нильсен?
Датская актриса, модель и певица. За свой высокий рост (184 см) и яркую внешность Нильсен получила от журналистов прозвище "Амазонка". Она снялась в таких картинах, как "Рокки 4", "Полицейский из Беверли-Хиллз 2", "Кобра". Но наиболее Бригитта известна своей главной ролью в фэнтези "Рыжая Соня".

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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