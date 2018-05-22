5 интересных фактов о дуэте 2CELLOS, который исполнит гимн Лиги Чемпионов в Киеве

Во время финала Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский" выступит музыкальный дуэт 2CELLOS. Именно им доверили исполнить гимн Лиги Чемпионов, когда испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" будут на поле. А уже на следующий день – 27 мая – состоится концерт во Дворце "Украина", где их могут послушать не только футбольные фанаты.

Всемирно-известный дуэт виолончелистов 2CELLOS – это два гения-музыканта – словенин Лука Шулич и хорват Степан Хаусер. Музыканты с детства считались конкурентами – ведь часто они конкурировали друг с другом в международных конкурсах. Но на то они и гении: решение объединится в дуэт оказалось сверхуспешным!

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Кавер-версии известных композиций в исполнении 2CELLOS покорили мир. Официальный канал группы на YouTube достаточно красноречив, ведь любое видео, выходящее на нем собирает миллионы просмотров.

Сайт "24" собрал 5 интересных фактов о 30-летних ребятах, которые точно знают толк в хорошей музыке.

Факт №1

Дуэт виолончелистов 2CELLOS стал известным благодаря клипу, который они загрузили на YouTube. Кавер-версия хита "Smooth Criminal" Майкла Джексона, снятая в 2013 году, стала популярной во всем мире. Буквально за две недели видео собрало около трех миллионов просмотров, а сегодня – уже почти 30 миллионов.

2CELLOS – Smooth Criminal (смотрите видео)

Факт №2

Оказывается музыканты еще и большие футбольные фанаты! 18 мая ребята выпустили совершенно новое видео – кавер-версию песни "Seven Nation Army" группы The White Stripes. Она приобрела популярность именно среди футбольных болельщиков по всему миру. Но интригует именно то, что ребята при этом были одеты в футболки клубов, которые сойдутся в борьбе за кубок Лиги Чемпионов – "Реал Мадрид" и "Ливерпуль". К слову, этот матч состоится в Киеве на Олимпийском стадионе 26 мая, там Лука и Степан сыграют Гимн Лиги Чемпионов перед многотысячной армией фанатов.

2CELLOS – Seven Nation Army (смотрите видео)

Факт №3

Еще одно видео, что покорило интернет – клип на кавер-версию песни "Thunderstruck" группы AC/DC. Ролик собрал более 117 миллионов просмотров! Работа переносит зрителей во времена, когда люди в пышных платьях и причудливых париках приходили на концерты классической музыки. Два молодых музыканта-виолончелиста выходят на сцену и начинают играть приятную мелодию, которая понемногу начинает наполняться звучанием рок-хита 90-х.

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2CELLOS – Thunderstruck (смотрите видео)

Факт №4

2CELLOS любят различные коллаборации с известными личностями. Все началось с того, что Элтон Джон позвал новоиспеченный дуэт виолончелистов с собой в мировое турне. Вместе они выступали на бесплатном концерте в поддержку фонда АнтиСПИД. Позже, в интервью одному из изданий он заявил: "Приходите на живой концерт 2CELLOS, потому что это удивительно, я не помню ничего более впечатляющего со времен живого концерта Джимми Хендрикса в 60-х годах".

Кроме того, 2CELLOS выступали со Стивеном Тайлером в Колизее в Риме, а также устраивали музыкальный баттл со Стивом Вайем.

Элтон Джон о 2CELLOS (смотрите видео)

Факт №5

У виолончелистов не зря есть негласный статус "всемирно известные". Ведь 2CELLOS постоянно собирают солдауты по всему миру. Более того – иногда умудряются дать два концерта в день, да еще и при полном зрительном зале. Кстати, на киевский концерт дуэта, который состоится 27 мая во Дворце "Украина", билетов тоже осталось немного. Но вы все еще можете успеть их купить.