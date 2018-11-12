5 лет Майдану: воспоминания участников Революции достоинства

21 ноября украинцы вышли с чаем и флагами – протестовали против изменения курса страны. Виктор Янукович и его соратники внезапно решили, что Украине в Европе делать нечего. Молодёжи такая идея не понравилась и вечерняя встреча переросла в студенческий протест, который ночью 30 ноября жестко разогнали силовики.

Сейчас на Майдане Незалежности тишина и покой, а о событиях пятилетней давности напоминает разве что так же, как и в первые дни революции, серое небо и инсталляция с фотографиями участников Евромайдана.

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О том переломной для украинской истории ночи утром узнал весь мир, но мало кто видел эти события воочию: три сотни студентов, четыреста беркутовцев и бригада коммунальщиков, которые пришли установить новогоднюю елку в сопровождении силовиков.

Участник Революции достоинства Дмитрий Шимкив – это бизнесмен, жизнь которого изменил Майдан. Три месяца протестов и желания менять власть привели топ-чиновника украинского "Майкрософта" в кресло чиновника. Хотел делиться опытом, чтобы страна превратилась в европейскую.

После того, как мы увидели утром в новостях об избиении студентов и как это происходило .. это не должно было забыться. Одна из задач, которая вообще стояла перед людьми – быть на Майдане,

– сказал участник Революции Достоинства.

Сейчас он с возмущением и тоской вспоминает события 5 летней давности. Помнит атмосферу Майдана чуть ли не до деталей.

"Тогда у меня было здесь много знакомых. Мои знакомые, профессиональные юристы, резали хлеб и готовили на кухне, а профессиональные банкиры – караулили на баррикадах", – добавил Дмитрий Шимкив.



Евромайдан

Еще один участник Революции – Егор Фирсов на Майдан приехал из Донецка как раз после разгона студентов. На массовый митинг украинцев под администрацией президента 1 декабря. На Майдане и отпраздновал день рождения.

Мне было тогда 24 года, это было самое удивительное, ведь я стоял на Майдане. Тогда мы решили, что нужно идти в Дом профсоюзов,

– рассказал Егор Фирсов.

Тогда, вспоминает свидетель тех событий, уже было понятно, что политики, так называемые коменданты, вели переговоры с тогдашней преступной властью за спинами людей. Активисты не имели доступа к информации, участия в переговорах тоже не брали.



"Беркут" розганяет майдановцев

Этот, а также много других положительных и не слишком уроков, украинцы вынесли с Майдана. Теперь настойчивее требуют отчетов от чиновников и пытаются лично повлиять на политическую ситуацию. Революция Достоинства привела к власти журналистов, юристов, бизнесменов, которые противостоят старым коррупционным схемам.

Чем запомнилось противостояние 18-21 февраля 2014 во время Евромайдана?

Силовое противостояние между силовиками и протестующими стало завершающим этапом революции Достоинства. По информации Минздрава, за эти дни погибли 82 человека – 71 демонстрант и 11 правоохранителей, пострадавшими стали 622 человека. В общем, во время Революции Достоинства были убиты 104 человека и ранено около 2500 человек.