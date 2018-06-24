5 мифов о здоровье зубов

Можно ли лечить зубы беременным, как на здоровье зубов влияет зубная паста, портят ли зубы брекеты и действительно ли белизна означает, что ваши зубы здоровы? Существуют некоторые мифы о здоровье зубов и полости рта, но как оказалось, согласно результатам медицинских исследований, они вообще не соответствуют действительности.

Об этом пишет издание Wonderzine, которое обратилось, в частности, к результатам научных исследований и развенчало самые распространенные мифы о здоровье зубов.

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Беременным опасно лечить зубы

Миф о том, что беременным женщинам опасно ходить к стоматологу, существует давно. Однако сейчас все эксперты склоняются к тому, что заниматься зубами во время беременности нужно, и с особым вниманием. Так, из-за гормональных изменений в этот период часто возникает гингивит беременных – отечность и кровоточивость десен.

По словам ученых, местная анестезия является безопасной как для женщины, так и для плода, она не способствует выкидышу, появлению врожденных дефектов, преждевременным родам или недостаточному весу новорожденного. Главное – сообщить стоматологу о беременности, чтобы он подобрал подходящий препарат. Рентгенография зубов, если она правильно выполняется, тоже считается безопасной процедурой, а профессиональную гигиену зубов за время беременности нужно сделать как минимум один раз.

Паста ничего не дает здоровью зубов

Почти 100% взрослого населения когда-нибудь жаловались на черные точки в зубах или кариес, а основная причина такого явления – недостаточно хорошая гигиена, правда, важно не только хорошо чистить зубы, но и помогать эмали восполнять утраченные минеральные вещества.

Действительно, счистить налет с зубов можно и щеткой с водой, но пасты все же помогают это делать, например, растворяя бактериальную пленку ферментами, которые входят в их состав. Также важным является и то, что паста содержит фтор, а он делает зубы более устойчивыми к воздействию кислот и предотвращает развитие кариеса.

К слову, сейчас считается, что полоскать рот сразу после чистки совсем необязательно – лучше дать фтору еще поработать.

Запах изо рта говорит о проблемах с желудком

Каждый четвертый человек на земле жалуется на запах изо рта, галитоз (медицинское название) является третьей по распространенности причиной обращения к стоматологу (после кариеса и заболевания десен).

По словам врачей, причины галитоза делятся на две группы: связанные и не связанные с полостью рта, однако в 90% случаев плохой запах возникает именно из-за местных проблем: плохая гигиена, кариес и пародонтит.

Часто такая проблема может возникнуть из-за остатков пищи между зубами, во время кариеса к этому еще добавляются запах продуктов жизнедеятельности бактерий и органической ткани, что разрушается, поэтому проблема решается в кресле стоматолога.

Брекеты портят эмаль

Зубы после установки брекетов требуют особого ухода, поэтому просто их почистить уже недостаточно – нужно пользоваться зубной нитью или ирригатором, специальными ортодонтическим щетками и ершиками, избегать определенных продуктов (например, твердых яблок, орехов или ирисок), а после каждого приема пищи желательно полоскать рот водой.

Если же не придерживаться этих рекомендаций, шансы на кариес или гингивит становятся гораздо выше. Однако виной этому не сами брекеты, а тот факт, что они требуют особого внимания. Уже после использования брекетов здоровье ваших зубов значительно улучшится: расположенные ровно зубы лучше поддаются чистке, являются менее склонными к кариесу и пародонтиту, на них лучше распределяется нагрузка. На толщину эмали брекеты тоже не влияют, что подтвердили многочисленные исследования.

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Чем белее зубы, тем лучше

Исследования показывают, что большое количество людей недовольны цветом своих зубов, а белые зубы кажутся им не только привлекательными, но и более здоровыми. На самом же деле спектр оттенков здоровых зубов – широкий: от сероватого до желтоватого. Влияет на это и оттенок и прозрачность эмали, а также дентин, который лежит под ней. Все оттенки определяются генетически, поэтому даже максимально чистые зубы могут иметь более белый вид у одних людей, чем у других.

Кроме того, с возрастом эмаль постепенно стирается и дентин просвечивает сильнее, поэтому зубы темнеют. Также на поверхности эмали постоянно образуется бактериальная пленка, которая окрашивается, особенно из-за курения, кофе, красного вина и тому подобное. Поддерживать эмаль гладкой и сияющей помогает регулярная профессиональная чистка, благодаря которой как раз снимается окрашенный налет.

Если хотите сделать зубы еще более светлыми, то на помощь придет отбеливание или можно покрыть зубы керамическими винирами, но даже после таких процедур ваши зубы не будут белыми, как снег или лист бумаги.

К слову, бывают случаи, когда стоматологи рекомендуют пациентам воздержаться от удаления зуба мудрости.

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