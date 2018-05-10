5 обязательных обследований, которые ежегодно должна пройти каждая женщина

Ежегодные обследования являются залогом здоровой, а значит счастливой жизни каждого. Особенно тщательно необходимо относиться к этому современным женщинам, которые часто не находят время на это.

Вот несколько обследований, которые должна пройти каждая девушка раз в год, пишет Cosmo.

ЭКГ и УЗИ сердца

Сердечные болезни могут протекать бессимптомно, а также могут маскироваться под признаки других заболеваний или обычной усталости. Для того, чтобы проверить сердце, необходима электрокардиограмма.

До 40 лет женщина должна проходить ЭКГ раз в 3 года, после – ежегодно. Выявить нарушения сердца может также УЗИ.

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Цитологический мазок

Этот анализ поможет выявить развитие онкологические заболевания на шейке матки и во влагалище. Все потому, что рак яичников может проходить без симптомов.

В возрасте от 21 до 30 цитологический мазок необходимо сдавать раз в год, а после 30 лет – раз в три года.

Анализ крови

Каждая женщина должна сдавать общий и биохимический анализ крови, чтобы убедиться, что у нее нет проблем со здоровьем. Анализ крови помогает выявить воспалительные процессы и вовремя начать с ними бороться, отслеживать уровень сахара.

УЗИ молочных желез

Чтобы не пропустить появление новообразований, каждая женщина раз в год должна пройти УЗИ молочных желез. Поскольку не всегда это можно обнаружить во время обычного обследования.

До 40 лет женщина должна ежегодно проходить УЗИ, а после 40 – маммолога.

Обследование кожи

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Вовремя обнаруженное злокачественное образование можно полностью вылечить. Обладательницам крупных родинок необходимо обследовать их по формуле АККОРД (А – асимметрия, К – края родинки, О – окрас, Г – размер, Д – динамика развития). Если же заметили аномальные изменения – стоит обратиться к врачу.

Женщинам необходимо раз в год пройти обследование у дерматолога, чтобы предотвратить нежелательные последствия.