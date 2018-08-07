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5 обычных продуктов, которые могут навредить организму

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5 обычных продуктов, которые могут навредить организму
5 обычных продуктов, которые могут навредить организму / erielifemagazine.com

Привычные продукты, которые рекомендуют есть врачи и диетологи, такие как тунец или капуста, могут казаться полезными,

Однако при неправильном употреблении или сочетании с другими они могут привести к летальному исходу, пишет MedOboz.

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Тунец

Из-за чрезмерного  потребления сырого тунца в организме может увеличиться уровень ртути. Долгосрочное отравление ртутью может ухудшить процесс обучения и влиять на функцию памяти. В некоторых случаях у человека могут быть проблемы с почками, а также это может привести к летальным последствиям.

5 звичайних продуктів, які можуть нашкодити організму
5 обычных продуктов, которые могут навредить организму

Капуста

Плохо на организм влияет сочетание брюссельской капусты в с антикоагулянтами (вещества, препятствующие свертыванию крови или замедляют ее). Такое сочетание может вызвать критическое состояние.

Вода

Диетологи и врачи призывают пить 2-2,5 литра воды в день. Однако если жидкости слишком много, то возникает водная интоксикация. А это может повлечь разбавление необходимой концентрации натрия в крови. Создавая дисбаланс электролита.

via GIPHY

Морковь

Чрезмерное потребление моркови может привести к каротинемии– заболеванию, при котором в оргазме избыток каротиноидов.

Арахис и арахисовое масло

Среди аллергий наиболее распространена аллергия на арахис. Самая тяжелая реакция – анафилаксия. Это состояние, которое может привести к сужению дыхательных путей, шоку и даже потере сознания.

Серед алергій найбільш поширена алергія на арахіс
Среди аллергий наиболее распространена аллергия на арахис

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь Аллергия
Источник: 24 Канал
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