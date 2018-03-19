5 оправданий, которые мешают тренироваться

Спикеры TED поделились советами, которые помогут взять себя в руки, забыть об отговорках и начать тренироваться.

5 оправданий, которые мы придумываем себе, чтобы не тренироваться

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1. У меня нет на это времени

Решение: сознательно выделяйте время на тренировки.

Неделя имеет 168 часов. Даже если вычесть 56 часов на сон и 50 на работу, у вас останется еще 62 часа. "Нам вполне по силам наполнить жизнь тем, что мы заслуживаем", — говорит автор книг по бизнесу Лора Вандеркам.

Если действительно хотите заниматься спортом, это должно стать первым пунктом в вашем списке дел. Затем внесите тренировки в свой график. Распланируйте неделю вперед, например в пятницу. Так у вас будет меньше шансов пропустить занятия. А в качестве дополнительного стимула пригласите друга позаниматься вместе с вами.

2. Мне сейчас так уютно. Начну тренироваться на следующей неделе

Решение: представьте самого себя в будущем.

Когда появляется какой-то соблазн, начнется битва между вами в настоящем и вами в будущем. Будущее "я" знает, что заниматься спортом в ваших интересах. Но шансы равны. Подлинное "я" контролирует ситуацию. Чтобы побороть себя, сделайте воображаемое путешествие во времени. Представьте себя через 20 или 30 лет, когда вы так и не начали тренироваться. Скорее всего, вам трудно играть с внуками, приходится тратить много денег на лекарства. А теперь представьте свою жизнь, если вы все это время следили за здоровьем.

3. Я бы сейчас лучше почитал, посмотрел сериал

Решение: Соедините это с тренировкой.

Психолог Кэтрин Милкман пригласила для эксперимента участников, которые хотели больше заниматься спортом. Половине на время тренировки выдали увлекательную аудиокнигу. Слушать ее можно было только в спортзале. Второй половине подарили сертификат в книжный магазин. В результате те, кто совмещал прослушивание книги с тренировкой, занимались значительно чаще.

Возьмите за правило смотреть сериалы, слушать аудиокниги или подкасты только во время тренировки. Такое сочетание приятного с полезным поможет вам быстрее выработать новую привычку.

4. Я не в форме. Мне страшно идти в спортзал, потому что все будут смотреть на меня осуждающе

Решение: другие будут осуждать, но не стоит обращать на них внимание.

Наше общество очень зацикленно на весу. "Людей с ожирением мы считаем ленивыми, жадными, безответственными, морально неблагонадежными. В общем — плохими", — говорит активистка и художница Келли Джин Дринкуотер.

Пора избавиться от этих стереотипов по отношению к себе и окружающим. Не воспринимайте тренировки как способ наказать себя за свое несовершенство. Это просто возможность позаботиться о своем организме.

5. Думая о тренировках, вы представляете, как вам будет больно и трудно, потому откладываете на потом

Решение: представьте, что тренировка проходит успешно.

Если вы замечали, что перед соревнованием спортсмены выглядят нахмуренными, то это не от волнения. Таким образом они визуализируют свои будущие действия. Представляют каждое свое движение и шаг. Спортивный психолог Мартин Хаггер называет это мнимой репетицией.

Попробуйте применить такой метод. Наденьте спортивную форму, закройте глаза и как можно более четко представьте, что будете делать. Например, вы собираетесь на пробежку. Что встретится вам на пути? Какие вас ждут препятствия (велосипедисты, машины)? Представьте, как обходите их. Постарайтесь увидеть каждый свой шаг, как будто смотрите запись в ускоренной перемотке. Теперь глубоко вдохните, откройте глаза и приступайте.