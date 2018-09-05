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5 ошибок родителей, из-за которых портится зрение у ребенка

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5 ошибок родителей, из-за которых портится зрение у ребенка
5 ошибок родителей, из-за которых портится зрение у ребенка / parents.com

Ухудшение зрения у детей является одной из самых распространенных "школьных" проблем. Иногда это происходит из-за халатности родителей.

Врач-офтальмолог назвал самые распространенные ошибки родителей, пишет Lifehacker.

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1. Раннее развитие ребенка

К преждевременным чрезмерным нагрузкам не готова ни нервная, ни зрительная системы, которые формируются до 3-4 лет. Поэтому рано начатые с ребенком занятия рисованием, чтением, правописанием могут привести к развитию заболеваний глаз.

Не навантажуйте дитину читанням до 3 років

Не нагружайте ребенка чтением до 3 лет

2. Не посещать офтальмолога

Ребенок не сможет пожаловаться на ухудшение зрения, если, к примеру, зрение падает на одном глазе. Такие болезни, как астигматизм, амблиопия, анизометропия развиваются бессимптомно. К тому же, большинство глазных патологий передаются по наследству, даже близорукость. Дошкольники должны посещать офтальмолога в таком возрасте: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года. При отсутствии нарушений глаза нужно проверить в 6 лет.

4. Очки портят зрение

Родители склонны верить. что если ты наденешь очки – то больше не сможешь снять. Однако очки – это метод лечения, коррекции зрения. При профессиональном лечении очки назначают временно.

5. Отсутствие перерыва во время выполнения домашних заданий

Родители иногда наставляют детей сделать все уроки, а потом пойти погулять/поесть/отдохнуть. Однотипная нагрузка на глаза без отдыха может привести к ухудшению зрения. Особенно если ребенок сидит не за столом, а на диване или на полу.

Зір погіршується, коли дитина робить дамашнє завдання не за столом

Зрение ухудшается, когда ребенок делает дамашнє задание не за столом

6. Рассчитывать на БАДы и гимнастику для глаз

Эти средства и гимнастика не имеют никакого влияния на зрительную систему. Глазная патология передается по наследству, поэтому БАДы не смогут вылечить ее.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровье глаз Дети
Источник: 24 Канал
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