Предлагаем узнать, что именно вызывает утреннюю головную боль, и в каких случаях нужно обращаться к врачу.

5 причин, почему утром болит голова

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1. Проблемы со сном

Апноэ

При этом заболевании во время сна дыхание становится очень поверхностным или даже ненадолго прекращается. Симптомы апноэ во сне – храп и частые головные боли утром.

У вас есть эта проблема, если вы часто просыпаетесь ночью, испытываете сонливость днем, сильно потеете во время сна, храпите.

Апноэ во сне может свидетельствовать о более серьезных заболеваниях, в том числе о проблемах с сердцем и повышенном давлении. Если вы заметили у себя подобные признаки, обратитесь к врачу.

Недосыпание

Специалисты советуют взрослым спать по 7-8 часов в сутки. По данным Американской ассоциации по изучению головной боли, боль усиливается, если спать меньше 6 или более 8,5 часов.

Советы, которые помогут улучшить качество сна:

1. Ложитесь спать и вставайте в одно время.

2. Избегайте кофеина, никотина и алкоголя. Они нарушают сон.

3. Перед сном старайтесь не стимулировать мозг: не смотрите телевизор и не сидите в Интернете.

4. Займитесь чем-то успокаивающим, например, медитацией.

5. Ведите список того, что помогает вам хорошо спать, а что мешает.

6. Создайте комфортные условия для сна. В комнате должно быть темно и тихо.

7. Примите ванну, чтобы расслабиться перед сном.

8. Регулярно занимайтесь спортом.

2. Депрессия и тревожное расстройство

Аффективные расстройства часто приводят к хроническим головным болям. Естественно, это негативно влияет на качество жизни. К тому же депрессия и тревожность нередко сопровождаются бессонницей.

Считается, что от головной боли безопасно принимать НПВС (Нестероидные противовоспалительные препараты) не чаще чем один раз в два дня. Более частый прием может свидетельствовать о том, что такая головная боль имеет тенденцию стать хронической. Обезболивающие препараты эту ситуацию никак не исправят, только усугубят тем, что будут маскировать истинный характер боли.

Для лечения аффективных расстройств обычно выписывают антидепрессанты. Многие из них помогают лучше спать, а некоторые предотвращают мигрени. Поэтому, если вы заметили у себя признаки тревожного расстройства или депрессии, обязательно обращайтесь к специалисту. Не пытайтесь лечиться самостоятельно.

3. Алкоголь и психотропные вещества

Исследователи проследили связь между головной болью и употреблением алкоголя, проанализировав данные 19 тысяч участников из разных стран. Те, кто выпивал больше шести порций алкоголя в день, чаще страдали от утренних головных болей, чем те, кто выпивал только одну-две порции.

Еще голова чаще болит у тех, кто принимает психотропные лекарственные препараты "Ксанакс", "Зипрекс", которыми часто лечат депрессию, тревожность и бессонницу. Такие участники исследования страдали головной болью по утрам на 7-17% чаще других.

4. Бруксизм

Люди с этим заболеванием сильно сжимают зубы и скрежещут ими во время сна. Иногда это бессознательно повторяется и днем. Бруксизм относится к двигательным расстройствам и вызывает серьезные головные боли. К тому же при нем повышается риск апноэ.

Обычно люди не осознают, что во сне скрежещут зубами. О том, что у вас бруксизм, могут свидетельствовать такие симптомы:

1. Громкий скрежет зубами, который будит того, кто спит рядом с вами;

2. На зубах без причин появились трещины;

3. Устают мышцы челюсти;

4. Челюсти не размыкаются или замыкаются так, как положено;

5. Боль в ушах;

6. Чувствительность зубов, зубная боль;

7. Беспричинное появление повреждений на внутренней стороне щек;

8. Боль в области висков;

9. Нарушения сна;

10. Частые головные боли утром.

5. Серьезные проблемы со здоровьем

Головная боль может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, в том числе опухоли мозга, травмы, высокого давления или инсульта. Такую головную боль называют вторичной.

Ситуации, когда следует обратиться к врачу:

1. Главная боль повторяется дважды в неделю или чаще.

2. Раньше голова не болела, а теперь часто болит. Это особенно опасно, если вам за 50.

3. Появляется резкая сильная боль и скованность в шее.

4. Головная боль появилась после травмы головы.

5. Вместе с головной болью появляются высокая температура, тошнота, рвота, и это не объясняется другим заболеванием.

6. Головная боль сопровождается помутнением или потерей сознания, слабостью, диплопией (у вас двоится в глазах).

7. Резко меняется характер или сила боли.

8. Хронические головные боли появляются у ребенка.

9. Головная боль сопровождается судорогами, одышкой.

10. Частые головные боли возникают у тех, кто болен ВИЧ или раком.

Можно подытожить, что многие факторы, вызывающие утренние головные боли, тесно взаимосвязаны. Проблемы с психическим здоровьем, депрессии и тревожность нередко приводят к злоупотреблению алкоголем и расстройствам сна. Это, в свою очередь, вызывает головные боли. Поэтому для начала нужно выявить причину и постараться ее устранить. Довольно часто головные боли вызваны неправильным образом жизни. Если есть подозрения, что дело именно в нем, сначала измените что-то в своих привычках.