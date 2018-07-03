5 причин психогенного бесплодия: ответ врача

Довольно часто у пары нет проблем с репродуктивной системой, однако забеременеть они не могут.

По статистике ВОЗ, в каждой стране около 10% пар страдают от бесплодия, пишет 1+1.

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В Украине 77% случаев женского бесплодия, остальное приходится на мужское. Психотерапия утверждает, что забеременеть мешают психотравмы. Психотерапевт Олег Чабан назвал основные причины бесплодия у женщин и мужчин.

Одной из главных причин, почему пара не может забеременеть, может быть стресс. Психологи утверждают, что постоянный стресс снижает выработку гормонов, отвечающих за стабильный цикл.

Женщины оттягивают планирование детей из-за желания построить карьеру. Они хотят самостоятельно построить карьеру, потому что они на подсознательном уровне не доверяют мужчинам.

Подрывают доверие в паре измены, боль, громкие ссоры, физическое насилие. У женщин может возникнуть мысль, что с мужчинами не стоит сближаться.

Из-за чрезмерного контроля в детстве возникает проблема недовольства собой. Родители не отпускают гулять, отрицают привлекательность ребенка и убеждают, что все мужчины – насильники и убийцы.

Женщины боятся забеременеть из-за страха перед болью или из-за того, что якобы может стать плохой мамой.

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