5 привычек, которые помогут остановить процесс старения
Пока ученые разрабатывают лекарства, которые смогут отсрочить процесс старения, пять простых правил помогут стать на шаг ближе к долголетию.
1. Ведите активный образ жизни – тренируйте мышцы и выносливость организма, передает Сosmo.
2. Придерживайтесь здорового питания. В рацион долгожителей входит много овощей, фруктов, рыба и мясо. Откажитесь от сладостей и переработанных продуктов.
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3. Не пренебрегайте ежегодным обследованием у врача. Это поможет сэкономить деньги на лекарства в будущем и годы жизни.
Ежегодно делайте общее обследование
4. Контролируйте психологический настрой, ведь от того, что у нас на уме – напрямую зависит и состояние организма. Из-за плохих мыслей ослабевает иммунитет и меняется соотношение различных ферментов в организме.
А хорошие мысли влияют на уменьшение выработки свободных радикалов, которые ускоряют старение и приводят к появлению морщин.
5. Занимайтесь сексом – ученые в очередной раз подтвердили, что активные интимные отношения – залог глубокой старости.
Один из секретов долголетия – думайте положительно
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