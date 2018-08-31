5 привычек, которые помогут остановить процесс старения

Пока ученые разрабатывают лекарства, которые смогут отсрочить процесс старения, пять простых правил помогут стать на шаг ближе к долголетию.

1. Ведите активный образ жизни – тренируйте мышцы и выносливость организма, передает Сosmo.

2. Придерживайтесь здорового питания. В рацион долгожителей входит много овощей, фруктов, рыба и мясо. Откажитесь от сладостей и переработанных продуктов.

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3. Не пренебрегайте ежегодным обследованием у врача. Это поможет сэкономить деньги на лекарства в будущем и годы жизни.

Ежегодно делайте общее обследование

4. Контролируйте психологический настрой, ведь от того, что у нас на уме – напрямую зависит и состояние организма. Из-за плохих мыслей ослабевает иммунитет и меняется соотношение различных ферментов в организме.

А хорошие мысли влияют на уменьшение выработки свободных радикалов, которые ускоряют старение и приводят к появлению морщин.

5. Занимайтесь сексом – ученые в очередной раз подтвердили, что активные интимные отношения – залог глубокой старости.

Один из секретов долголетия – думайте положительно

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