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5 привычек, которые помогут остановить процесс старения

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5 привычек, которые помогут остановить процесс старения
5 привычек, которые помогут остановить процесс старения / nutrimed.ua

Пока ученые разрабатывают лекарства, которые смогут отсрочить процесс старения, пять простых правил помогут стать на шаг ближе к долголетию.

1. Ведите активный образ жизни – тренируйте мышцы и выносливость организма, передает Сosmo.

2. Придерживайтесь здорового питания. В рацион долгожителей входит много овощей, фруктов, рыба и мясо. Откажитесь от сладостей и переработанных продуктов.

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3. Не пренебрегайте ежегодным обследованием у врача. Это поможет сэкономить деньги на лекарства в будущем и годы жизни.

Секрети довголіття

Ежегодно делайте общее обследование

4. Контролируйте психологический настрой, ведь от того, что у нас на уме – напрямую зависит и состояние организма. Из-за плохих мыслей ослабевает иммунитет и меняется соотношение различных ферментов в организме.

А хорошие мысли влияют на уменьшение выработки свободных радикалов, которые ускоряют старение и приводят к появлению морщин.

5. Занимайтесь сексом – ученые в очередной раз подтвердили, что активные интимные отношения – залог глубокой старости.

Серкети довголіття

Один из секретов долголетия – думайте положительно

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого  читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Советы Секс Долголетия
Источник: 24 Канал
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