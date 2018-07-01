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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

5 привычек, которые провоцируют преждевременное старение

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5 привычек, которые провоцируют преждевременное старение
5 привычек, которые провоцируют преждевременное старение / narodna-pravda.ua

Исследователи провели наблюдение, в ходе которого выяснили причины и привычки, определяющие разницу в скорости старения людей.

Одной из самых распространенных ошибок, ведущих к ухудшению состояния организма и его старению, является исключение из своего рациона жиров, передает ukrhealth.

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Продукты, содержащие жиры, часто называются фактором повышенного холестерина в крови. Но не забывайте, что жиры растительного и животного происхождения необходимы организму.

Привычка сдерживать эмоции, скрывая моменты радости или негатива, тоже могут стать причиной преждевременного старения. Такая черта является разрушительной для психики и может способствовать развитию болезни Альцгеймера.

Кроме того, социальная изоляция также негативно влияет на организм. Общение позволяет поддерживать мозг человека в хорошей форме и стимулирует формирование и рост новых нейронов.

Сон и отдых – наше все. Важно достаточно спать и отдыхать, отвлекаться от рутинных дел.

И еще одним серьезным провокатором преждевременного старения является курение.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: исследования LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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