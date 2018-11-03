5 продуктов, которые провоцируют целлюлит

Так называемую "апельсиновую кожуру" имеет едва ли не каждая вторая женщина. Чтобы уменьшить развитие целлюлита, следует избегать некоторых продуктов.

1. Одним из таких продуктов является кофе. Даже одна чашка напитка снижает кровообращение и способствует появлению целлюлита, передает "Страна здоровья".

Читайте также: В Украине впервые запустили выпуск растительного молока

2. Сахар, который увеличивает количество свободных радикалов в организме, провоцирует потерю эластичности сосудов и стенок артерий, что приводит к снижению кровообращения и начале формирования целлюлита. Поэтому даже 80 граммов негативно влияют на тело.

3. Алкогольные напитки увеличивают количество жира в крови, чем замедляют процесс кровообращения. Также это препятствует усвоению полезных витаминов.

4. Отеки и бляшки холестерина возникают от чрезмерного потребления соли. А еще из-за нее ухудшается работа почек и сердечно-сосудистой системы. Поэтому количество потребляемой соли не должно превышать 5 граммов в день.

5. Фастфуд содержит много токсинов и насыщенных жиров, которые способствуют появлению целлюлита. Поэтому постарайтесь уменьшить потребление колец лука, пиццы и крылышек.

Целлюлит – что это? Это структурные изменения в подкожно-жировом слое кожи человека, которые приводят к нарушению микроциркуляции крови и оттока лимфы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.