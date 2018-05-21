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5 пищевых привычек, которые ухудшают здоровье

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Размораживать пищу нееобхідно в холодильнике
Размораживать пищу нееобхідно в холодильнике / Фото из открытых источников

Пищевые привычки могут, как положительно, так и отрицательно влиять на здоровье человека – от отравления до проблем с желудочно-кишечным трактом.

Плохо влияет на здоровье контакт продуктов с сырым мясом, пишет "Страна здоровья".

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Все потому, что сырое мясо и рыба содержат большое количество бактерий, которые в свою очередь могут вызвать пищевое отравление. Нельзя также ставить в холодильник вымытое сырое мясо, поскольку это еще больше ухудшит ситуацию.

Откажитесь от пробования на вкус пищи, которая вызывает сомнения в своей свежести.

Если оставлять пищу до полного охлаждения – это повышает риск размножения патогенных бактерий.

Не пробуйте сырое тесто, ведь оно может содержать в своем составе сырые яйца, что является источником бактерий. В муке могут быть микроорганизмы, которые способствуют отравлению.

По словам экспертов, замороженную еду лучше размораживать в холодильнике или микроволновке, а не при комнатной температуре.

К слову, заметно снижает шансы преждевременной смерти от инфарктов или других болезней сердца и сосудов употребление минимум двух порций рыбы в неделю.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание отравление
Источник: 24 Канал
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