5 растений, к которым опасно прикасаться: фото

Опасные растения можно встретить в парке, вдоль тротуара, по которому вы ходите на работу, на зеленой лужайке, где вы решили устроить пикник.

При контакте можно получить зуд, аллергию или ожоги, пишет Lifechaker.

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Борщевик Сосновского можно назвать одним из самых коварных растений. Сок борщевика лишает кожу человека защиты от ультрафиолета.

Борщевик Сосновского

На пораженных участках появляются ожоги и большие волдыри даже под ласковым утренним или вечерним солнышком. А если сок попадет на слизистые оболочки глаз, можно и ослепнуть.

Повышают чувствительность кожи к солнечному свету пастернак посевной. В итоге человек может получить ожоги, возникающие на пораженном месте. Самый опасный пастернак в период цветения – июль-август.

Пастернак посевной

Менее известным опасным растением является лютик. Ядовитый сок растения дает серьезное раздражение кожи – с зудом и волдырями. Попав в рот и нос, пыльца цветка провоцирует кашель и спазмы гортани.

Лютик

При контакте с кожей сок и пыльца окопника способны вызвать раздражение – вроде того, что появляется при контакте с жгучей крапивой.

Окопник

Сон-трава выглядит извне безобидной, однако ее сок вызывает воспаление кожи и слизистых оболочек.

Сон-трава

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