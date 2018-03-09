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5 самых модных мужских причесок 2018 года

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5 самых модных мужских причесок 2018 года
5 самых модных мужских причесок 2018 года / Billboard

Мода на мужские прически ежегодно меняется, хотя некоторые варианты остаются популярными уже несколько лет подряд. Предлагаем посмотреть как обычно стригутся самые знаменитые мужчины мира.

5 самых модных мужских причесок 2018 года

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1. Ультракороткие стрижки

Максимально короткая стрижка под машинку — один из самых горячих трендов сезона: легко, не жарко и если постараться, то практически бесплатно: визит в салон можно заменить домашней машинкой для стрижки.

Если у вас никогда не было такой короткой прически, на этот шаг требуется определенная смелость. Но дело того стоит: ежик идет практически всем. К тому же придает образу лаконичность и мужество. Ну и некоторый привкус бунтарства, если дополнить ультракороткую стрижку бородой той или иной длины.

2. Андеркат

Район висков и затылка нужно выбрить под ежа, а на верхней части головы можно отпустить волосы такой длины, какая вам нравится. Ключевой момент: переход от участка с волосами до постриженного должен быть максимально резким. Иногда, чтобы подчеркнуть его, мастера специально выбривают на грани узкую полоску практически под ноль.

Если андеркат для вас недостаточно оригинален, всегда есть вариант выбрить на одном из висков некий символ, зигзаг например. Или что-то более экстравагантное, на что хватит фантазии, таланта и оборудования вашего парикмахера.

3. Канадка

В общих чертах канадка напоминает андеркат. Но, во-первых, здесь волосы более гибко варьируются по длине: длинные в лобовой части плавно переходят к более коротким на макушке и совсем коротким на затылке, висках и боках. Во-вторых, переход между волосами разной длины максимально плавный.

В 1970-х эту прическу очень любили канадские хоккеисты, приезжавшие в СССР. Отсюда и пошло название канадка. На родине же стрижки, в США, ее называют стрижкой морпехи (Marine) — такую ​​практическую прическу нередко можно встретить у военных. И у знаменитостей.

4. Удлиненный боб

В волшебного мерзавца Локи с киносаги о супергероях влюблены миллионы. Возможно, немалую роль в этом сыграла стрижка Тома Гиддлстона — длинные кудри, которые обрамляют лицо или строго и гладко зачесаные назад.

Эта прическа отлично смотрится как на волосах средней длины, так и на длинных, как на прямых, так и на кудрях. Боб также дает возможность поэкспериментировать с челкой, причесать ее в сторону, вперед или откинуть назад.

5. Цезарь

Короткая стрижка в стиле Цезаря — с четкой геометрической челкой — тренд среди многих известных мужчин в 2018 году. Челку следует укладывать так, будто ее только что растрепал порыв ветра.

Теги: LifeStyle Голливуд Советы Мода
Источник: Lifehacker
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