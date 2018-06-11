5 случаев, когда не стоит пить воду с лимоном

Кроме полезных свойств, вода с лимоном имеет много противопоказаний, из-за чего может навредить здоровью.

Лимонную воду противопоказано пить при воспалительных процессах желудка, гастрите с повышенной кислотностью, пишет "Живи Активно".

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Все потому, что такой напиток может вызвать появление изжоги. Воду с лимоном рекомендуют пить через трубочку из-за того, что она может уменьшить толщину зубной эмали.

Если человек страдает болезнью желудка в острой форме, то ему противопоказано пить лимонную воду натощак.

Желательно воздержаться от употребления напитка людям, которые имеют аллергию.

При воспалениях мочевого пузыря не употребляйте воду с соком лимона.

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