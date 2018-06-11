09:43
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 12°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

5 случаев, когда не стоит пить воду с лимоном

214 Читати новину українською
Когда нельзя пить воду с лимоном
Когда нельзя пить воду с лимоном / 7sky.life

Кроме полезных свойств, вода с лимоном имеет много противопоказаний, из-за чего может навредить здоровью.

Лимонную воду противопоказано пить при воспалительных процессах желудка, гастрите с повышенной кислотностью, пишет "Живи Активно".

Читайте также: 7 случаев, когда нужно пить воду с лимоном

Все потому, что такой напиток может вызвать появление изжоги. Воду с лимоном рекомендуют пить через трубочку из-за того, что она может уменьшить толщину зубной эмали.

Если человек страдает болезнью желудка в острой форме, то ему противопоказано пить лимонную воду натощак.

Желательно воздержаться от употребления напитка людям, которые имеют аллергию.

via GIPHY

При воспалениях мочевого пузыря не употребляйте воду с соком лимона.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сегодня, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 482
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 июня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 2943
Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 июня, 21:00 Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 541
Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
10 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
324
Успехи военных на фронте и скандальное увольнение Данилюка, – топ-5 видео недели
10 июня, 19:30 Успехи военных на фронте и скандальное увольнение Данилюка, – топ-5 видео недели
326
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук