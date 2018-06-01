00:50
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
25°C 9°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, 1 июня
Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко
Вєсті.UA
23:18, 1 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

5 советов для повышения качества спермы

91 Читати новину українською
Как улучшить качество спермы
Как улучшить качество спермы / Фото из открытых источников

В последнее время способность мужского организма к участию в оплодотворении (фертильность) снизилась вдвое. Основой причинами медики называют лишний вес и малоподвижность.

Если придерживаться нескольких советов, эту ситуацию можно исправить, пишет Cosmo.

Читайте также: 8 причин отсутствия сексуального желания

Мужчинам необходимо употреблять больше пищи, обогащенной антиоксидантами – овощи и фрукты, особенно полезным для мужского организма будет употребление витамина Е.

Алкоголь опасен для спермы. Если же пара пытается завести ребенка, потребление спиртных напитков следует снизить до 3-5 порций в неделю.

У мужчин, которые имеют нормальный вес, нормальное количество и подвижность сперматозоидов.

Следует избегать горячего душа, лучше мыться в теплой воде.

via GIPHY

Не стоит надевать слишком тесные брюки и трусы. Все потому, что из-за такой ​​одежды температура яичек повышается, а это негативно влияет на качество спермы.

К слову, существует мнение о том, что определенная пища может увеличить сексуальное желание. Однако новое исследование ученых подтверждает, что диета, обогащенная рыбой и морепродуктами, может улучшить сексуальную жизнь пары.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Секс Беременность и дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
1 июня, 23:30 Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
Микола Давидюк 490
Главные новости 1 июня: детали ДТП кортежа в Киеве, известен заказчик убийства Бабченко
1 июня, 22:54 Главные новости 1 июня: детали ДТП кортежа в Киеве, известен заказчик убийства Бабченко
173
Вода и не только: что вы знаете о напитках
1 июня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
98
Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо
1 июня, 22:02 Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо "вбивства" Бабченка?
Богдан Яременко 656
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не бояться дефолта
1 июня, 20:00 Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не бояться дефолта
Сергій Фурса 487
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук