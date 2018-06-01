5 советов для повышения качества спермы

В последнее время способность мужского организма к участию в оплодотворении (фертильность) снизилась вдвое. Основой причинами медики называют лишний вес и малоподвижность.

Если придерживаться нескольких советов, эту ситуацию можно исправить, пишет Cosmo.

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Мужчинам необходимо употреблять больше пищи, обогащенной антиоксидантами – овощи и фрукты, особенно полезным для мужского организма будет употребление витамина Е.

Алкоголь опасен для спермы. Если же пара пытается завести ребенка, потребление спиртных напитков следует снизить до 3-5 порций в неделю.

У мужчин, которые имеют нормальный вес, нормальное количество и подвижность сперматозоидов.

Следует избегать горячего душа, лучше мыться в теплой воде.

Не стоит надевать слишком тесные брюки и трусы. Все потому, что из-за такой ​​одежды температура яичек повышается, а это негативно влияет на качество спермы.

К слову, существует мнение о том, что определенная пища может увеличить сексуальное желание. Однако новое исследование ученых подтверждает, что диета, обогащенная рыбой и морепродуктами, может улучшить сексуальную жизнь пары.

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