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5 советов, как снизить чувствительность зубов

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Как снизить чувствительность зубов
Как снизить чувствительность зубов / healthxwellness.com

Повышенная чувствительность зубов может причинить много неприятностей. За это нужен особый уход за ними.

Вот несколько советов, которые помогут снизить чувствительность зубов, пишет "Единственная".

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Не стоит сильно нажимать на зубную щетку во время чистки зубов. Это никак не улучшит эффект. Наоборот – легкое и свободное прикосновение позволяет щетке гораздо лучше очищать зубы.

Для чувствительных зубов выбирайте мягкую зубную щетку. Очищайте зубы дважды в день, обязательно это делать перед сном. Все потому, что образование налета способствует возникновению кислоты, которая раздражает зубы.

Чтобы снизить чувствительность зубов, пользуйтесь фторсодержащим ополаскивателем. Используйте специальные зубные пасты для снижения чувствительности зубов. Можно также использовать пасты с высоким содержанием фтора.

К слову, чтобы зубы были здоровы, мало просто их чистить – нужно делать это правильно. Стоматологи объяснили, правильное время и порядок проведения различных этапов стоматологической гигиены.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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