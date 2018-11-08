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      5 убедительных причин меньше пить алкоголь

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      5 убедительных причин меньше пить алкоголь
      5 убедительных причин меньше пить алкоголь / unsplash.com

      Употребление алкоголя – привычка, которая наносит серьезный удар по здоровью организма. Представьте, выпитый коктейль только через месяц выводится из головного мозга.

      1. Алкоголь разрушает семьи и ломает чьи-то жизни, а также уничтожает в организме запасы витаминов C и E, поэтому в организме не образуется достаточно коллагена, соответственно, кожа теряет эластичность, передает Сosmo.

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      2. Спиртные напитки вызывают нарушение гормонов в организме. У женщин повышается наличие мужского гормона – становится грубой кожа, расширяются поры. А у мужчин снижается уровень тестостерона и повышается количество эстрогена.

      3. Алкоголь обезвоживает кожу, а на сухой коже очень рано появляются морщины.

      4. Еще один негативный нюанс – алкоголь нарушает кровообращение, от чего клетки кожи не дополучают кислород и микроэлементы для здорового вида.

      5. Алкоголь содержит много калорий и всегда тормозит похудение. Поэтому если вы сидите на диете, но употребляете спиртные напитки – не ждите быстрого результата.

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      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Советы Здоровая жизнь Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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