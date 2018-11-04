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      5 вкусных и полезных перекусов, которые не вредны для фигуры

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      5 полезных перекусов
      5 полезных перекусов / Фото из открытых источников

      Каждый, кто старается следить за своим питанием, всегда с особым вниманием подходит к выбору перекуса. Он помогает не только утолить голод, но и правильно худеть и вести контроль собственного веса. Однако, для того, чтобы получить максимальную пользу от перекуса, он должен быть здоровым.

      Специалисты рекомендуют 5 перекусов, которые прекрасно утоляют голод, и не добавляют лишних килограммов. Как пишет "1 + 1", их можно употреблять каждый день и не переживать из-за вреда для фигуры.

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      Одним из самых полезных перекусов диетологи называют орехи. Именно миндаль, арахис, грецкие и другие виды орехов богаты витамином Е. Кроме того, употребление грецких орехов помогает укрепить иммунитет и способствует более медленному старению кожи.

      Орехи также прекрасно утоляют чувство голода. В то же время, специалисты рекомендуют употреблять в день около 30 грамм орехов, то есть не более одной горсти.


      На перекус следует выбирать орехи

      Еще одним вкусным и здоровым перекусом являются сухофрукты, которые ненадолго помогут забыть о голоде. Засушенные фрукты также является полноценным источником витаминов в зимний период.

      Диетологи советуют есть побольше сухофруктов вместо шоколадных батончиков, ведь они в небольшом количестве не несут вреда для фигуры.


      Сухофрукты являются полезным перекусом

      Очень полезным и простым перекусом является вареное яйцо. Оно – одно из лучших источников белка. Яйцо дает организму чувство сытости, но при этом не только не добавляет лишних килограммов, но и наоборот – помогает сжигать жировые отложения. Однако, диетологи рекомендуют съедать не более одного яйца в день.


      Вареное яйцо является полезным перекусом

      Кефир или йогурт также является питательным и здоровым перекусом. Его рекомендуют тем, кто активно худеет. Эти кисломолочные продукты содержат мало калорий, хорошо влияют на пищеварительную систему, однако, голод утоляют ненадолго.

      Что касаетсяйогурта, то стоит выбирать не сладкий продукт, без примесей и сиропов и с минимальным содержанием жира (0,5-1,5%).


      Кефир является здоровым перекусом

      Также, специалисты рекомендуют выбирать на перекус смузи. Одно из его преимуществ в том, что он готовятся быстро и просто – достаточно иметь блендер под рукой. Смузи – чрезвычайно богатый витаминами напиток, однако нельзя употреблять смузи на голодный желудок. А если в состав смузи добавить банан, то он утолит голод минимум на 2 часа.


      Диетологи рекомендуют употреблять смузи как перекус

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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