60-летняя Мадонна шокировала фотографией в кружевном белье
Американская певица Мадонна не раз поражала публику своими обнаженными снимками и не прекращает делать это после 60 лет.
Так, в своем Snapchat звезда выложила селфи в зеркале, на котором изображена в белом кружевном белье.
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Однако больше всего поклонников Мадонны поразило отсутствие эпиляции на интимном месте, пишет Hollywood Life.
Мадонна показала фигуру в белье
Но как выяснилось, это лишь эффект темных пятен, которое создало зеркало. Чтобы развеять все сомнения, Мадонна даже указала это в хэштеге.
Источник: 24 Канал
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