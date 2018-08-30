60-летняя Мадонна шокировала фотографией в кружевном белье

Американская певица Мадонна не раз поражала публику своими обнаженными снимками и не прекращает делать это после 60 лет.

Так, в своем Snapchat звезда выложила селфи в зеркале, на котором изображена в белом кружевном белье.

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Однако больше всего поклонников Мадонны поразило отсутствие эпиляции на интимном месте, пишет Hollywood Life.

Мадонна показала фигуру в белье

Но как выяснилось, это лишь эффект темных пятен, которое создало зеркало. Чтобы развеять все сомнения, Мадонна даже указала это в хэштеге.