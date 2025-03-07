67 ракет и почти 200 дронов атаковали Украину: сколько удалось сбить

В ночь на 7 марта оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину ракетами и "Шахедами". По вражеским целям отработали силы ПВО.

Защитники неба сбили 34 ракеты и 100 вражеских беспилотников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько воздушных целей сбито во время вражеской атаки

В ночь на 7 марта российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.

Основной акцент удара - по объектам газодобывающей промышленности Украины,

– говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения врага. Речь идет о 67 ракет различных типов и 194 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

4 зенитных управляемых ракет С-300;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Воздушное нападение вражеских сил отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Кроме этого, привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000.

"Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", – сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 10 часов утра подтверждено сбитие 134 воздушных целей:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Отмечается, что до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) – не достигли своих целей.

В Воздушных силах добавили, что 86 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий).

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Отметим, что ночью и утром 7 марта вражеские российские силы осуществили массированный обстрел Украины. Враг атаковал и дронами, и ракетами. В разных областях страны прогремели взрывы.

Какие регионы Украины оказались под ударом, что известно о разрушениях и пострадавших, читайте в материале 24 Канала.