67 ракет и почти 200 дронов атаковали Украину: сколько удалось сбить
В ночь на 7 марта оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину ракетами и "Шахедами". По вражеским целям отработали силы ПВО.
Защитники неба сбили 34 ракеты и 100 вражеских беспилотников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько воздушных целей сбито во время вражеской атаки
В ночь на 7 марта российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.
Основной акцент удара - по объектам газодобывающей промышленности Украины,
– говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения врага. Речь идет о 67 ракет различных типов и 194 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 4 зенитных управляемых ракет С-300;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 194 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
Воздушное нападение вражеских сил отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме этого, привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000.
"Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", – сообщили в Воздушных силах.
По состоянию на 10 часов утра подтверждено сбитие 134 воздушных целей:
- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;
- 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).
Отмечается, что до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) – не достигли своих целей.
В Воздушных силах добавили, что 86 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий).
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Отметим, что ночью и утром 7 марта вражеские российские силы осуществили массированный обстрел Украины. Враг атаковал и дронами, и ракетами. В разных областях страны прогремели взрывы.
Какие регионы Украины оказались под ударом, что известно о разрушениях и пострадавших, читайте в материале 24 Канала.