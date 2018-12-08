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      6 человек погибли и более 100 пострадавших в результате давки на рэп-концерте в Италии

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      В Италии в результате давки на рэп-концерте погибли по меньшей мере 6 человек и еще более 100 ранены
      В Италии в результате давки на рэп-концерте погибли по меньшей мере 6 человек и еще более 100 ранены / Соцсети

      Ночью на 8 декабря в провинции Анкона, что располагается в Центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. В результате по меньшей мере 6 человек погибли и еще около 120 получили ранения, в том числе 10 пострадали серьезно.

      Об этом сообщает итальянская информационное агентство ANSA.

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      По информации издания, инцидент произошел около 1 часу ночи по местному времени (3:00 по Киеву) в популярном среди молодежи клубе Lanterna Azzurra во время выступления известного итальянского рэпера Sfera Ebbasta.

      По предварительной версии, давка началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик.

      Как пишет газета Repubblica, кто-то распылил "едкий спрей", что и спровоцировало панику, поэтому на выходе из заведения возникла давка.

      В результате шесть человек погибли (пять несовершеннолетних: три девушки и два парня, а также их мать), еще 118 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе 10 – в тяжелом состоянии.

      Мы танцевали, ожидая шоу Sfera Ebbasta, когда почувствовали резкий запах, мы побежали к одному из аварийных выходов, но обнаружили, что он заблокирован, вышибалы сказали возвращаться. Толпа в этот момент отошла в сторону, и десятки юношей попадали со стены, которая располагается чуть ниже. Один погиб, раздавленный всеми,
      – рассказал 16-летний парень, который с травмами в результате инцидента был доставлен в одну из больниц региона.

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      По информации СМИ, тогда в помещении клуба находилось около тысячи человек.

      На месте трагедии работают спасатели из соседних населенных пунктов.

      Официальные сообщения о причинах происшествия пока не поступали.

      Напомним, в 2017 году ночью на 23 мая в Британии после завершения концерта певицы Арианы Гранде на стадионе "Мачестер Арена" произошел взрыв. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство". В результате теракта погибли 22 человека, среди которых есть дети, и еще 59 человек получили ранения.

      Теги: Жертвы Музыка
      Источник: 24 Канал
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