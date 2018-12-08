6 человек погибли и более 100 пострадавших в результате давки на рэп-концерте в Италии

Ночью на 8 декабря в провинции Анкона, что располагается в Центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. В результате по меньшей мере 6 человек погибли и еще около 120 получили ранения, в том числе 10 пострадали серьезно.

Об этом сообщает итальянская информационное агентство ANSA.

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По информации издания, инцидент произошел около 1 часу ночи по местному времени (3:00 по Киеву) в популярном среди молодежи клубе Lanterna Azzurra во время выступления известного итальянского рэпера Sfera Ebbasta.

По предварительной версии, давка началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик.

Как пишет газета Repubblica, кто-то распылил "едкий спрей", что и спровоцировало панику, поэтому на выходе из заведения возникла давка.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018

В результате шесть человек погибли (пять несовершеннолетних: три девушки и два парня, а также их мать), еще 118 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе 10 – в тяжелом состоянии.

Мы танцевали, ожидая шоу Sfera Ebbasta, когда почувствовали резкий запах, мы побежали к одному из аварийных выходов, но обнаружили, что он заблокирован, вышибалы сказали возвращаться. Толпа в этот момент отошла в сторону, и десятки юношей попадали со стены, которая располагается чуть ниже. Один погиб, раздавленный всеми,

– рассказал 16-летний парень, который с травмами в результате инцидента был доставлен в одну из больниц региона.

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#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018

По информации СМИ, тогда в помещении клуба находилось около тысячи человек.