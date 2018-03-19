6-летняя дочь Бейонсе купила книг на 10 тысяч долларов

6-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи Блу Айви приобрела на аукционе сборник юридических и медицинских книжек за 10 тысяч долларов.

Блу Айви вместе с родителями посетила аукцион, организованный мамой Бейонсе Тиной Ноулз, в золотом наряде в образе маленькой Клеопатры. 6-летняя девочка настолько увлеклась происходящим, что решила принять участие в торгах и начала делать ставки, сообщает​ Vanity Fair.

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Сначала Блу Айви пыталась купить картину Синди Пуатье, которую она оценила сначала в 17 тысяч долларов. Но когда кто-то предложил за нее на тысячу больше, звездная дочка не растерялась и объявила сумму в 19 тысяч.

Бейонсе и Джей Зи были шокированы ловкостью дочери, всячески пытаясь помешать этой покупке и в шутку вырвали табличку из руки дочери, чтобы предотвратить более высокой ставке. В результате, девочке не удалось купить картину.

Однако Блу ​​Айви увлеклась аукционом и решила попробовать еще раз. На этот раз девочка захотела приобрести лот, которым оказалось произведение искусства "36х36", состоящее из юридических книг из Индианы и медицинских книжек из Калифорнии, созданных художником Самуэлем Леви Джонсом.