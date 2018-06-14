6 признаков летней депрессии и как с ней бороться

Для многих лето – это солнце, пляжи и барбекю с друзьями, однако для людей, страдающих сезонным аффективным расстройством (САР), такая пора года ассоциируется с бессонницей и плохим настроением.

Симптомы САР можно легко спутать с депрессией, пишет Likar.info.

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Человека часто утомляет солнечный свет. Все потому, что обилие света может уменьшить производство мелатонина, гормона, который отвечает за настроение. Чтобы избежать этого, носите солнцезащитные очки и больше находитесь в тени.

У человека могут возникнуть проблемы со сном. Задержание привычного цикла сна и непрерывный дневной сон может вызвать бессонницу. Для этого необходимо за два часа до того, как вы будете ложиться спать, закрыть шторы в комнате.

Для людей с САР жара в сочетании с влажностью делает летнюю пору невыносимой. Из-за этого возникает раздражительность, возбуждение. Поэтому необходимо больше времени проводить в прохладных местах и принимать холодный душ.

Человек, который страдает сезонным аффективным расстройством, ощущает чувство беспокойства. Поможет от этого избавиться планирование дня.

Из-за постоянного пребывания в возбужденном состоянии или беспокойстве исчезает аппетит. Хронический стресс влияет на гормоны, в результате чего страдает пищеварительная система. В этом случае организм нуждается в полезных веществах, поэтому всегда нужно устраивать полезные перекусы.

Если вышеперечисленные симптомы исчезают, когда начинается осень, то это является еще одним признаком САР. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обратиться к профессионалу из области психического здоровья.

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