Вздутие живота является достаточно распространенным заболеванием. Это состояние может возникнуть из-за употребления определенных продуктов.

Вздутие живота может вызвать употребление бобовых, пишет "Страна Здоровья".

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Несмотря на то, что они являются хорошим источником растительного белка, стоит отказаться от употребления гороха, фасоли и чечевицы. Именно эти продукты вызывают повышенное газообразование из-за большого содержания клетчатки.



Вздутие живота может вызвать употребление бобовых

Скопление газов в желудочно-кишечном тракте образуют все виды капусты. Поэтому стоит ее употреблять в приготовленном виде и в небольшом количестве.

Попробуйте сразу не пить газированные напитки, а лишь после того, как выпустить углекислый газ. Все потому, что последний перемещается в кишечнике и вызывает распирание и метеоризм. Эти напитки содержат большое количество сахара, который тоже плохо влияет на желудочно-кишечный тракт.



Попробуйте сразу не пить газированные напитки

У людей с неприятием лактозы продукты из пшеницы вызывают болевые ощущения в животе, диарею, тошноту и рвоту.

Подсластители, красители, консерванты и трансжиры могут вызвать повышенное газообразование. Эти вещества нарушают микрофлору кишечника, что может привести к дисбактериозу.



6 продуктов, которые вызывают вздутие живота

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