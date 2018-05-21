Часто люди экономят на еде, ища более дешевую альтернативу, однако, как оказалось, есть продукты, на которых не стоит экономить, ведь это может плохо повлиять на ваше здоровье.

6 продуктов, на которых не стоит экономить

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Десерт

1. Десерты и выпечка

Если вы хотя бы раз пытались самостоятельно сделать торт, то знаете, что это совсем недешево. Мука и сахар –вполне доступные по цене продукты, но сливочное масло, сливки, ягоды, маскарпоне стоят недешево. Когда десерт дешевый, это настораживает: не исключено, что натуральные сливки заменены на растительные, а масло на маргарин. Все это влияет на вкус и качество изделия.

2. Шоколад

Не стоит покупать дешевые шоколадки, ведь при ее производстве масло какао заменяется на растительные жиры, а тертое какао на какао-порошок. Это лишает продукт практически любой пользы, а также ухудшает вкус.

3. Полуфабрикаты

Считать все полуфабрикаты вредными было бы неправильно, но низкая цена должна вас настораживать. Однако, и дорогие полуфабрикаты от дополнительных ингредиентов в составе тоже не застрахованы. Поэтому смотреть надо не только на цену, но и на этикетку.



Мандарин

4. Несезонные фрукты и овощи

Низкая цена не обязательно говорит о плохом качестве продукта, ведь возможно супермаркет просто хочет освободить место на складе.

Но дешевизна должна заставить вас задуматься, не будет ли покупка опасной. Поэтому не отключайте критическое мышление, когда видите завлекательный ценник, и подумайте, за счет чего продавцу удалось так снизить цену.

5. Домашний сыр

Это полезный продукт с высоким содержанием белка. Однако производители часто придают ему более привлекательную консистенцию, чтоб удешевить производство, используя посторонние добавки. Например, крахмал в составе сыра увеличивает содержание в нем углеводов, про количество которых беспокоится значительная часть потребителей этого продукта – посетители тренажерных залов.

6. Твердый сыр

Для изготовления килограмма сыра требуется в среднем 10 литров молока. Поэтому хороший сыр по низкой цене вы не купите.

В дешевых аналогах содержатся растительные масла и крахмал. И это превращает сыр в сырный продукт, о чем добросовестный производитель должен сообщить на этикетке. Он производится по той же технологии, что и сыр, только значительная часть молочных продуктов заменяется на растительные.

И если в твороге содержится много легкоусвояемого белка, фосфора и кальция, то в его дешевом аналоге их не будет. Крахмал при этом изменит баланс макроэлементов в продукте в сторону увеличения углеводов. Вреда сырный продукт не принесет, но и пользы тоже.