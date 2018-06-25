6 простых советов для здоровья глаз, если вы постоянно работаете за компьютером

Если вы постоянно работаете за компьютером, это сильно сказывается на здоровье ваших глаз. Простые советы помогут сохранить их здоровыми.

Издание Wired собрало несколько простых советов, которые включают настройки монитора, уход за глазами и гимнастику для сохранения зрения.

Правило 20-20-20

Согласно этому правилу, вы каждые 20 минут должны отвлекаться от экрана монитора на 20 секунд и переводить свое внимание на объект в 20 футах (примерно 6 метров) от вас. Специалисты даже разработали специальные приложения для мобильных устройств, которые напоминают, когда следует сделать перерыв.

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Одно из самых популярных называется Protect Your Vision. Его можно использовать в браузерах Chrome, Firefox и Safari.

Отрегулируйте положение монитора

Экран монитора должен быть удален от вас на 45-70 см. При этом глаза должны находиться на одном уровне с его верхней частью. Если возможности отрегулировать высоту экрана нет, можно подложить под монитор простые книги в твердой обложке.

Также должно помочь опускание или поднятие стула. Главное, чтобы центр экрана всегда был ниже уровня глаз на 15-20 градусов.



Как уберечь глаза, когда постоянно работаете за компьютером

Настройте размер и цвет текста

Здесь стоит придерживаться правила, что текст должен быть в три раза больше наименьшего размера, который вы способны различить при стандартном удалении от экрана на 50-75 см. Что касается цветовых комбинаций, то лучше всего воспринимается черный текст на белом или слегка желтом фоне.

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Другие варианты с темным текстом на светлом фоне тоже подойдут большинству – главное избегать сочетаний с низкой контрастностью текста и фона.

Ухаживайте за глазами

Если вы носите контактные линзы, то при работе за компьютером ваши глаза напрягаются сильнее. Отказ от линз в пользу очков хотя бы один или два раза в неделю позволит снизить напряжение, которому подвергаются глаза.

Если же, наоборот, вы носите только очки, попробуйте добавить в них покрытие с антибликом. Независимо от использования средств коррекции зрения не забывайте о глазных каплях для профилактики усталости глаз и сухости слизистой оболочки.



Как сохранить здоровье глаз

Настройте яркость экрана

Для снижения нагрузки на глаза яркость экрана монитора должна соответствовать яркости окружающего освещения. Настроить требуемый уровень подсветки можно, ориентируясь на белый фон страницы текста. Если он выглядит как источник света в помещении, то яркость завышена. Когда он кажется серым или блеклым, то, вероятно, яркость следует немного повысить.

Настройте цветовую температуру

Большинство мониторов позволяют регулировать цветовую температуру вручную. В темных помещениях лучше использовать более теплые (желтоватые) тона, а при хорошем освещении – более холодные (синие). Самый простой способ оптимизировать цветовую палитру вашего монитора – использовать f.lux. Эта программа автоматически настраивает температуру с учетом времени суток и окружающего освещения. Она доступна для Windows, Linux и Mac.

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