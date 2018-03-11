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6 секс-позиций, которые ненавидят женщины

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6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины / Bad Girls Bible

Важно знать, в каких позах вашей партнерше может быть некомфортно, а в каких она не будет получать удовольствие. Также стоит узнать, каким образом их можно заменить.

6 секс-позиций, которые ненавидят женщины

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1. Миссионерская поза

Чем плоха?
Поза не предполагает клиторальную стимуляцию, что для большинства женщин означает отсутствие оргазма.

Как исправить?
Используйте технику коитального выравнивания. Эта позиция очень похожа на миссионерскую, но больше учитывает потребности партнерши.

2. Стиль Собаки

Чем плоха?
Пока вы получаете удовольствие от глубокого проникновения, партнерша может корчиться от боли, так как пенис (особенно большого размера) в таком положении сильно ударяет по шейке матки.

Кроме того, эту позу точно не назовешь близкой и интимной. Для некоторых девушек это очевидный минус.

Как исправить
Чтобы не причинить партнерше боль, старайтесь осуществлять медленные и не очень глубокие толчки. А чтобы сделать позу более интимной, целуйте даму, гладьте по волосам и спине.

Другой выход – чуть поменять положение и просто лечь сверху: так ваши тела будут плотно соприкасаться, а темп и глубина проникновения автоматически станут меньше.

Ну и конечно, не забывайте ласкать клитор. В таком положении делать это довольно удобно.

3. Наездница

Почему плоха?
Причина – в неуверенности. Женщины часто думают о своем теле во время секса, и в таком положении оно вызывает у них наибольшее беспокойство: пока партнерша представляет, как ее грудь и живот трясутся, ее желание стремительно падает.

Как исправить?
Первое, что следует сделать мужчине, – дать понять партнерше, что он сходит с ума от ее тела. Не скупитесь на комплименты до, во время и после секса. Конечно, проблемы с низкой самооценкой не решаются парой сладких слов, но с течением времени можно рассчитывать на эффект.

Другой экстравагантный способ – предложить заняться сексом с завязанными глазами. От этого девушка может больше расслабиться.

Если ничего не помогает, лучше просто предложить другую позу.

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4. Обратная наездница

Почему плоха?
При таком положении многим женщинам может быть неприятно из-за необычного угла проникновения. Кроме того, клиторальная стимуляция здесь опять же невозможна.

Как исправить?
Как не парадоксально, но лучшей альтернативой может стать стиль собаки (с предложенными выше улучшениями).

5. Обратная наездница на спине

Почему плоха?
К недостаткам предыдущей позы добавляется еще и то, что партнерша должна прилагать немало физических усилий. Не всем это под силу.

Как исправить?
Если вы хотите занять более расслабленное положение и при этом не изнурять девушку, хорошая альтернатива – поза "ложки" на боку. Идеально, чтобы отдохнуть и продолжить с новыми силами.

6. Поза 69

Почему плохая?
Многим женщинам сложно расслабиться и получить удовольствие от взаимных оральных ласк.

Как исправить?
Ласкайте друг друга не одновременно, а по очереди. Если после оргазма вы уже не способны на активные действия, пропустите даму вперед.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Советы Секс
Источник: Lifehacker
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