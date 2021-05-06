В Одесской области, на территории Тузловского лимана, уже в течение двух месяцев остаются около 700 лебедей-шипунов. Птицы не пугливые и позволяют туристам подходить почти вплотную.

Весной многие виды птиц находятся на акваториях Нацпарка Тузловские лиманы. Особенно много среди них птиц, которые мигрируют.

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Лебеди на Тузловских лиманах

Как сообщает эколог и руководитель научно-исследовательского отдела нацпарка "Тузловские лиманы" Иван Русев, в течение последних 2 месяцев в нацпарке живут около 700 лебедей-шипунов.

Основная часть лебедей – почти 500 птиц – поселились вблизи пункта наблюдения "Граница Тузловская Амазония". Они диффузно расположились по акватории лимана Шаганы, где есть водоросли и мотыль для еды.

Лебеди, рассказывает ученый, почти все взрослые, но они в этом году уже не будут размножаться. Лебеди-одиночки активно питаются на свободе и отдыхают на песчаных косах лиманов.

На "Границе Тузловская Амазония" эти виды птиц почти не пугливые и подпускают туристов очень близко. Наблюдать за поведением таких птиц очень интересно и привлекательно,

– отмечает Иван Русев.



Лебеди почти не боятся людей / Фото с фейсбука Ивана Русева

Рацион лебедей в нацпарке состоит преимущественно из водных растений и мотыля. Находят пищу птицы в основном под водой, где поедают различные части водных и болотных растений, а также червей, мотыль и молодые ракушки.