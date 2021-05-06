700 лебедей поселились на Тузловском лимане
В Одесской области, на территории Тузловского лимана, уже в течение двух месяцев остаются около 700 лебедей-шипунов. Птицы не пугливые и позволяют туристам подходить почти вплотную.
Источник:фейсбук Ивана Русева
Весной многие виды птиц находятся на акваториях Нацпарка Тузловские лиманы. Особенно много среди них птиц, которые мигрируют.
Кстати Украинские полярники увидели китов-горбачей: теперь они попадут в китовый фейсбук
Лебеди на Тузловских лиманах
Как сообщает эколог и руководитель научно-исследовательского отдела нацпарка "Тузловские лиманы" Иван Русев, в течение последних 2 месяцев в нацпарке живут около 700 лебедей-шипунов.
Основная часть лебедей – почти 500 птиц – поселились вблизи пункта наблюдения "Граница Тузловская Амазония". Они диффузно расположились по акватории лимана Шаганы, где есть водоросли и мотыль для еды.
Лебеди, рассказывает ученый, почти все взрослые, но они в этом году уже не будут размножаться. Лебеди-одиночки активно питаются на свободе и отдыхают на песчаных косах лиманов.
На "Границе Тузловская Амазония" эти виды птиц почти не пугливые и подпускают туристов очень близко. Наблюдать за поведением таких птиц очень интересно и привлекательно,
– отмечает Иван Русев.
Лебеди почти не боятся людей / Фото с фейсбука Ивана Русева
Рацион лебедей в нацпарке состоит преимущественно из водных растений и мотыля. Находят пищу птицы в основном под водой, где поедают различные части водных и болотных растений, а также червей, мотыль и молодые ракушки.
Что известно о Тузловских лиманах?Это лиманы Татарбунарского края в Одесской области – экосистема, которая с 1996 года является частью Рамсарских угодий Украины. Лиманы имеют статус природоохранной территории. Общая площадь Тузловских лиманов составляет 206 квадратных километров, глубины составляют 1,6 – 2,5 метра.
Тузловские лиманы экоактивисты называют "родильным домом" рыб Черного моря, ведь это идеальное место для нереста рыб и гнездования сотен видов птиц, многие из которых – краснокнижные.
Данные из "О, Море"
Поделиться новостью