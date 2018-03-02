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75 мостов в Киеве в предаварийном состоянии, – Кличко

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Виталий Кличко
Виталий Кличко / Фото из свободных источников

Ситуация с мостами в Киеве сложная, 75 мостов сейчас в предаварийном состоянии.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире 24 Канала.

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"Мы проверили все мосты Киева. И результатом этой проверки стало 75 мостов, которые сейчас в предаварийном состоянии", — отметил Кличко.

Мэр Киева заверил, что все это досталось в наследство, потому что много лет не инвестировались денег в инфраструктуру города.

Наша задача — сделать все возможное, чтобы эту инфраструктуру отремонтировать, привести в порядок, привести к стандартам,
— прокомментировал Кличко.

Он добавил, что за 2017 год сделали проект строительства развязки Шулявского моста. На это уйдет более миллиарда гривен.

Смотрите интервью с Виталием Кличком.

К слову, из-за непогоды в школах Киева 2-3 марта будут отменены занятия. Соответствующее распоряжение получили все школы столицы.

Теги: Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
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