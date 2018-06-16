78-летний львовянин покорил мир на Чемпионате по горному бегу: поразительная история
Ветеран спорта из Львова Василий Крупский недавно завоевал свою 247-ую медаль. Ее получил благодаря блестящему выступлению на Чемпионате мира по горному бегу в Словении. И это в 78 лет!
Василий рассказывает, что чувствует себя молодым, лет на 50. Он перешел на "ты" со спортом еще в студенческие годы и до сих пор не представляет своей жизни без пяти тренировок в неделю.
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Василию Крупскому под силу и бег, и езда на велосипеде, и лыжные гонки. Свежее достижение – "серебряная" медаль с Чемпионата мира по горному бегу на дистанцию 7 километров.
В этом году очень сложная дистанция, все время вверх (надо было бежать – 24 Канал). И буквально за 3 километра до финиша – одни валуны. Так, можно сказать, не бег, а лазание по валунам,
– рассказал призер Чемпионата мира по горному бегу Василий Крупский.
Стартовали быстроногие участники на высоте 720 метров над уровнем моря. А финишировали на отметке "1300". Хотя Василий Крупский и финишировал первым, но соревнования проходили в командном зачете. И партнер по команде из Киева потянул его на второе место. В абсолютном зачете Василий Крупский стал четвертым.
Василий Крупский
Держать себя в форме и бодро чувствовать, помогает не только спорт, но и правильный рацион, – рассказывает мужчина.
В магазин я никогда не хожу, не ходим. Сметану и масло делаем сами, сыр делаем сами, хлеб печем сами,
– добавил Василий.
Недавно ветеран бежал Львовский полумарафон. Стал вторым в своей категории. А уже через месяц мечтает преодолеть 21 километр в Польше.