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7 опасных симптомов болезней щитовидной железы

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Щитовидная железа: симптомы болезни
Щитовидная железа: симптомы болезни / laverdadnoticias.com

Щитовидная железа важна для организма человека, поскольку ее гормоны управляют такими процессами как метаболизм и обеспечение тела энергией.

Основные проявления нарушений щитовидной железы – это гипотиреоз (недостаточный уровень тиреоидных гормонов в человеческом организме) и гипертиреоз (увеличение продукции гормонов щитовидной железы), пишет Health.

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О нарушении работы щитовидной железы свидетельствует быстрая утомляемость и постоянная усталость.

Характерными признаками гипотиреоза являются плохое настроение, пессимизм. Все из-за уровня тиреотропного гормона, который связан с выработкой серотонина – гормон, отвечающий за хорошее настроение.

Тревожность и нервозность – это следствие избыточного количества гормонов. Признаками гипертиреоза является сильный аппетит и постоянное чувство, что человеку хочется кушать. При повышении секреции гормонов лишние калории не превращаются в избыточный вес.

При гипертиреозе и гипотиреозе у человека снижается умственная активность, страдают познавательные способности, человеку трудно сконцентрироваться.

Одной из причин равнодушия к сексу – заболевание щитовидной железы. Такие болезни снижают либидо.

Низкая скорость метаболических процессов меняет кожу и внешность. Из-за уменьшения потоотделения кожа человека становится сухой, может шелушиться, ногти становятся неровными и ломкими.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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