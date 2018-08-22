7 причин, по которым люди просыпаются среди ночи

Часто среди ночи вы могли просыпаться из-за совсем неизвестных вам причин. Возможно, это происходит потому, что вам некомфортно спать, вы переедаете или выбрали неправильную позу для сна.

Однако стоит волноваться, когда это происходит часто, пишет headinsider.net.

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1. Температура помещения

Для полноценного сна необходимо немного охладить помещение перед сном до 18-22 градусов. Когда в комнате слишком жарко или слишком холодно – это приведет к ночным пробуждениям.

2. Возраст и процессы старения

С возрастом у людей уменьшается сон, а также продолжительность глубокого сна. Соответственно, такого человека достаточно легко разбудит даже шум с улицы.

3. Никтурия

Вероятно, вы просыпаетесь из-за того, что вам трудно контролировать мочеиспускание. Ночью организм сам будит и сообщает о необходимости пойти в уборную.

Вы просыпаетесь из-за проблем с мочевыпусканием

4. Апноэ

Во время сна организм может проснуться из-за временного прекращения дыхания (апноэ). К врачу следует обратиться, если вы чувствуете боль в грудной клетке и сухость во рту при пробуждении.

5. Депрессия или расстройство

Тревога может помешать крепкому сну. Чтобы избежать этого поработайте над этим перед сном, если же не получается – обратитесь к специалисту.

6. Алкоголь

Если употребляете алкоголь ночью, то не стоит ожидать, что сон выйдет крепким. Все потому, что этот напиток приводит к скорейшему введению организма в глубокий сон, однако это быстро проходит.

7. Синдром беспокойных ног

Время обратиться к специалисту в том случае, если у вас возникает острое желание пошевелить нижними конечностями.

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