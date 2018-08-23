7 причин, почему внезапно начали выпадать волосы

Ежедневно человек теряет до 100 волосинок, и это нормально. Однако нужно насторожиться, если вдруг волосы начали сильно выпадать.

Врач Алексей Сиделковский назвал основные причины потери волос, пишет НВ.

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1. Ошибки в уходе за волосами

Вероятно, причиной выпадения волос является их пересушивание, слишком частое окрашивание или химическая завивка. Даже чрезмерное использование химических средств или частое мытье способствуют сильному выпадению волос.

2. Вредные для волос прически

Волосы могут выпадать, если прически слишком тугие. Это приводит к натяжению и вытягиванию волосков из луковиц.



Причины выпадения волос

3. Заболевания кожи

Кровообращение могут нарушить дерматозы и грибок кожи, что приводит к потере волос.

4. Дефицит витаминов

Вероятно, вам не хватает цинка, железа, витаминов А и Е, а также всей группы В. Дефицит этих витаминов приводит к ломкости и выпадению волос.

5. Медицинские препараты

Побочными реакциями некоторых лекарств является нарушение метаболизма, что приводит к выпадению волос. Чаще всего это происходит во время употребления гормональных препаратов или химиотерапии.



Употребление некоторых лекарств приводит к потере волос

6. Стресс

Стрессовые ситуации не наилучшим образом влияют не только на системы организма, но и на состояние волос.

7. Солнце и температура

Плохо на кожу головы влияет слишком сильный холод или жара. Особенно нужно быть осторожными в жару, так как от воздействия ультрафиолета волосы больше всего выпадают.



Летом больше всего выпадают волосы

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