7 распространенных признаков опухолей головного мозга

Опухоли мозга являются 22-м самым распространенным раком во всем мире, который занимает 12 место в статистике о смертности. Опухоли головного мозга по частоте занимают пятое место среди опухолей других локализаций.

В большинстве случаев ранние симптомы одинаковые, пишет The heart soul.

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Головная боль является наиболее частым начальным симптомом опухоли головного мозга. Она может появиться или усиливаться ночью или под утро, а также при стрессах и физических нагрузках.

Об опухоли в головном мозге могут свидетельствовать изменения зрения – его потеря или размытость.

Постоянное чувство тошноты, беспокойство или плохое самочувствие связаны с опухолями головного мозга.

Ощущение слабости на одной стороне тела свидетельствует об опухоли в области лобной доли вашего мозга. Чаще всего опухоль будет расположена на противоположной стороне, где вы чувствуете слабость.

Если у вас возникают проблемы с запоминанием, это может быть причиной опухоли головного мозга. Короткие потери памяти, как правило, более заметны, чем потеря памяти, которая происходит в течение длительного периода времени, поэтому обратите внимание на такие симптомы.

Если вы чувствуете легкое головокружение и необычные ощущения в руках или ногах, вы должны быть обеспокоены возможностью развития опухоли головного мозга. Также могут быть трудности с контролем мимики, общения и глотания.

Внезапные судороги или приступы, которые вызваны необычной электрической активностью мозга, свидетельствуют о наличии рака. Такие симптомы характеризуются непроизвольными движениями тела и изменением сознания.

К слову, ученые из Италии в ходе исследований установили, что клубника способствует предотвращению опасных онкологических заболеваний. Вкусная ягода может бороться против агрессивных форм рака молочной железы.