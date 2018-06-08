7 советов, которые помогут избежать судорог в мышцах

Каждый человек испытывал судороги – внезапное сокращение одной или нескольких мышц тела. Обычно сводит мышцы ног – задней части икры, передняя и задняя поверхность бедра.

Чтобы это предотвратить, стоит придерживаться следующих рекомендаций, пишет Lifehacker.

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Пейте много воды, чтобы не допустить обезвоживания.

Не употребляйте алкоголь, так как он является диуретиком и провоцирует потерю жидкости. Чтобы избежать нарушений кровообращения, делайте разминку.

Для избежания судорог старайтесь иметь полноценный отдых и сон. Избегайте нервного перенапряжения и стрессов. Надевайте только ту обувь, которая вам удобна.

Следите, чтобы ваш рацион был разнообразным, он должен содержать продукты, обогащенные магнием, кальцием кисломолочные продукты, зелень, орехи.

При необходимости употребляйте биодобавки и минеральные комплексы, но делать это нужно после консультации с врачом.

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