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Как избавиться от похмелья: 7 нестандартных способов

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Шумные вечеринки или гулянки вечером могут привести к не самым приятным последствиям утром. Преимущественно это – головная боль, тошнота, слабость. 24 канал собрал самые оригинальные способы избавиться от похмелья утром.

Продолжительность похмелья обычно зависит от целого ряда факторов, но даже те люди, которые употребляют много алкоголя и не имеют крепкого здоровья, не страдают похмельем больше двух дней. Длительность похмелья зависит от склонности человека.

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Вот несколько нестандартных способов избавиться от похмелья.

Кровавый коктейль

Как известно многим, от похмелья помогает томатный сок и белковая пища. Мы же предлагаем вам совместить эти два ингредиента и выздороветь быстрее!

Поэтому, если вам не страшно, приготовьте "кровавый" коктейль. Налейте стакан томатного сока, туда добавьте один яичный желток. Хорошо размешайте и выпейте залпом.


Как избавиться от похмелья

Ром со сливками

Если после гулянки вы все же способны употреблять алкоголь — можно, как говорят в народе, опохмелиться.

Но предлагаем не просто пить, а сделать лечебный коктейль на основе рома. Вам понадобится 50 граммов рома, чайная ложка меда и столовая ложка сливок. После такого лечения советуем остаться дома, так как реакция организма может быть разной.

Петрушка

Если вам по душе здоровое питание — тогда следующий метод как раз для вас!

После застолья сжуйте пучок петрушки. Это должно было бы облегчить муки.


Петрушка поможет уменьшить симптомы похмелья

Мороженое

А в случае, если вы сладкоежка и петрушка вам не по вкусу, мы имеем для вас очень вкусный рецепт.

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Чтобы побороть похмелье — съешьте мороженое! Лучше всего выбирать обычный белый пломбир или сливочное. От наполнителей и шоколадной глазури лучше отказаться.

Лечение по-немецки

Не любите сладкое? Тогда на помощь придет традиционное похмельное блюдо от немцев.

Здесь последствия алкогольных развлечений лечат "рольпомсами". Это блюдо из сельди и маринованных овощей.


"Рольпомсами" после алкогольных вечеринок

Лимонные ломтики

Если вам плохо настолько, что ни есть, ни пить вы не можете — попробуйте лимонные ломтики.

Их не надо есть! Просто смажьте ломтиками подмышки. Это поможет уменьшить обезвоживание. Однако не забывайте пить много воды.

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Шаманские хитрости

Ничего не помогает и хочется кардинально новых решений?

Жители Гаити спасаются с помощью магии. По их мнению, нужно сделать тряпичную куклу, которая будет символизировать страдальца, и вставить в нее 13 шпилек.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Настя Сукач
Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Публикации Алкоголь Статьи
Источник: 24 Канал
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