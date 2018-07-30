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7 способов, как помочь ребенку осуществить задуманное

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7 способов, как помочь ребенку осуществить задуманное
7 способов, как помочь ребенку осуществить задуманное / deseretnews.com

Родители играют важную роль в жизни ребенка, прежде всего, их вера помогает детям мотивировать на новые свершения.

Именно вера дает заряд мотивации, а дальше остается только поддерживать ребенка и помогать ему, пишет и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

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Попробуйте хвалить детей за их усердие, настойчивость, а не природные способности.

Помогайте ребенку, обсуждайте с ним вслух вариант решения проблемы. Выражайте свои чувства и их причину.

7 способів, як допомогти дитині здійснити задумане

7 способов, как помочь ребенку осуществить задуманное

Объясните детям, что это нормально, когда не всегда первое решение или идея будут удачными или сработают.

Попробуйте разделять задачи на более простые и более сложные. И не стоит ограничивать ребенка во времени.

Не стоит родителям говорить, что ребенок делает что-то неправильно. Вместо этого скажите, чтобы он попытался по-другому.

7 способів, як допомогти дитині здійснити задумане

7 способов, как помочь ребенку осуществить задуманное

Переключайте свое настроение из режима "проблема" на режим "задачи".

Супрун советует родителям научиться воспринимать проблемы ребенка как временные препятствия и задачи, которые нужно выполнить.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Здоровье Дети Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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