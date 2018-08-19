7 видов меда и какие болезни они лечат

Мед хорошо помогает справиться с большим количеством проблем здоровья и красоты. Его можно назвать лекарством от многих болезней.

Каждый виде меда имеет свои уникальные свойства, пишет Tochka.net.

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1. Липовый мед



Его рекомендуют употреблять при простудных заболеваниях, поскольку этот вид меда содержит бактерицидные и потогонные свойства. Липовый мед поможет снизить высокую температуру и побороть кашель.



Липовый мед



2. Луговой мед



Продукт способен положительно влиять на печень, сердце, органы дыхания. Его рекомендуют применять при кожных заболеваниях, ведь этот мед является хорошим антисептиком.



3 Лесной мед



Его используют для того, чтобы нормировать повышенное давление, а также при болезнях органов дыхания.



Лесной мед



4. Гречишный мед



Темный и насыщенный мед помогает повысить иммунитет. Его полезно употреблять, если у вас есть авитаминоз и анемия. В гречишном меде содержится большое количество железа.



5. Акациевый мед



Этот продукт лечит болезни желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и почек. Врачи рекомендуют его при застое желчи, образовании камней, песка. Его полезно употреблять при нервных расстройствах и бессоннице.

6. Подсолнечный мед



Такой вид меда рекомендуют при нарушении обменных процессов в организме, а также для укрепления иммунитета.



7. Клеверный мед



Светлый мед будет отличным дополнением при диетическом питании, особенно если есть проблемы с пищеварением. Этот продукт помогает при изжоге.

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