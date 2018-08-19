7 видов меда и какие болезни они лечат
Мед хорошо помогает справиться с большим количеством проблем здоровья и красоты. Его можно назвать лекарством от многих болезней.
Каждый виде меда имеет свои уникальные свойства, пишет Tochka.net.
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1. Липовый мед
Его рекомендуют употреблять при простудных заболеваниях, поскольку этот вид меда содержит бактерицидные и потогонные свойства. Липовый мед поможет снизить высокую температуру и побороть кашель.
Липовый мед
2. Луговой мед
Продукт способен положительно влиять на печень, сердце, органы дыхания. Его рекомендуют применять при кожных заболеваниях, ведь этот мед является хорошим антисептиком.
3 Лесной мед
Его используют для того, чтобы нормировать повышенное давление, а также при болезнях органов дыхания.
Лесной мед
4. Гречишный мед
Темный и насыщенный мед помогает повысить иммунитет. Его полезно употреблять, если у вас есть авитаминоз и анемия. В гречишном меде содержится большое количество железа.
5. Акациевый мед
Этот продукт лечит болезни желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и почек. Врачи рекомендуют его при застое желчи, образовании камней, песка. Его полезно употреблять при нервных расстройствах и бессоннице.
6. Подсолнечный мед
Такой вид меда рекомендуют при нарушении обменных процессов в организме, а также для укрепления иммунитета.
7. Клеверный мед
Светлый мед будет отличным дополнением при диетическом питании, особенно если есть проблемы с пищеварением. Этот продукт помогает при изжоге.
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