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7 видов меда и какие болезни они лечат

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Какой вид меда что лечит
Какой вид меда что лечит / terraditoscana.co.uk

Мед хорошо помогает справиться с большим количеством проблем здоровья и красоты. Его можно назвать лекарством от многих болезней.

Каждый виде меда имеет свои уникальные свойства, пишет Tochka.net.

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1. Липовый мед

Его рекомендуют употреблять при простудных заболеваниях, поскольку этот вид меда содержит бактерицидные и потогонные свойства. Липовый мед поможет снизить высокую температуру и побороть кашель.

Липовий мед
Липовый мед

2. Луговой мед

Продукт способен положительно влиять на печень, сердце, органы дыхания. Его рекомендуют применять при кожных заболеваниях, ведь этот мед является хорошим антисептиком.

3 Лесной мед

Его используют для того, чтобы нормировать повышенное давление, а также при болезнях органов дыхания.

Лісовий мед
Лесной мед

4. Гречишный мед

Темный и насыщенный мед помогает повысить иммунитет. Его полезно употреблять, если у вас есть авитаминоз и анемия. В гречишном меде содержится большое количество железа.

5. Акациевый мед

Этот продукт лечит болезни желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и почек. Врачи рекомендуют его при застое желчи, образовании камней, песка. Его полезно употреблять при нервных расстройствах и бессоннице.

6. Подсолнечный мед

Такой вид меда рекомендуют при нарушении обменных процессов в организме, а также для укрепления иммунитета.

7. Клеверный мед

Светлый мед будет отличным дополнением при диетическом питании, особенно если есть проблемы с пищеварением. Этот продукт помогает при изжоге.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Желудочно-кишечный тракт Профилактика заболеваний Здоровое питание Лечение
Источник: 24 Канал
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