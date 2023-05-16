80% – правда: Буданов высказался о заявлениях Пригожина
80% из того, что говорит главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, является чистой правдой. Он искренне критикует военное руководство России.
Об этом в программе "Разные люди" заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает 24 канал.
Интересно Прямые поставки боеприпасов оккупантам от спецназовцев СБУ: воины показали мощное видео
Буданов прокомментировал заявления Пригожина
По словам главы ГУР, большинство заявлений Пригожина – правда.
Самое страшное, что то, что говорит Пригожин, – это большинство правда. Есть какие-то вещи, о которых даже нельзя сказать, что они ложны – их можно двояко воспринимать. Но процентов 80 из того, что он говорит, – это вообще чистая правда,
– объяснил Буданов.
Он добавил, что в частности Пригожин искренне критикует министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами России Валерия Герасимова. Их постоянные конфликты не являются так называемой ИПСО.
По мнению Буданова, ЧВК "Вагнера" показала "свою максимальную эффективность" в отличие от российской армии, чье командование из-за зависти пытается "физически стереть" частные подразделения. Кадыровцы также проигрывают в эффективности наемникам Пригожина.
Стоит прочесть Буданов сравнил вагнеровцев и регулярную армию России: почему головорезы Пригожина лучше
Последние заявления Пригожина: кратко
- Главарь ЧВК "Вагнера" продолжает разносить российское минобороны. Недавно он снова обругал военное руководство страны-агрессорки и фактически призвал мобилизованных к бунту.
- Также Пригожин высказался по поводу бегства мобилизованных регулярных российских войск из-под Бахмута. Мол, они "приближают свою страну к трагедии".
- По мнению некоторых экспертов, все свои заявления главарь наемников делает из ведома кремлевского диктатора Владимира Путина. Мол, российскому президенту выгодны внутренние войны – он преследует на них свою цель.