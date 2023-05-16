80% – правда: Буданов высказался о заявлениях Пригожина

80% из того, что говорит главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, является чистой правдой. Он искренне критикует военное руководство России.

Об этом в программе "Разные люди" заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает 24 канал.

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Буданов прокомментировал заявления Пригожина

По словам главы ГУР, большинство заявлений Пригожина – правда.

Самое страшное, что то, что говорит Пригожин, – это большинство правда. Есть какие-то вещи, о которых даже нельзя сказать, что они ложны – их можно двояко воспринимать. Но процентов 80 из того, что он говорит, – это вообще чистая правда,

– объяснил Буданов.

Он добавил, что в частности Пригожин искренне критикует министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами России Валерия Герасимова. Их постоянные конфликты не являются так называемой ИПСО.

По мнению Буданова, ЧВК "Вагнера" показала "свою максимальную эффективность" в отличие от российской армии, чье командование из-за зависти пытается "физически стереть" частные подразделения. Кадыровцы также проигрывают в эффективности наемникам Пригожина.

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Последние заявления Пригожина: кратко