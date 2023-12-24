800 оккупантов, десятки танков и другой техники: безумные потери врага на 24 декабря
24 декабря 2023, 07:57Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако только терпит потери. Только за последние сутки враг потерял 800 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли уже более 353 тысяч солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать точное количество погибших тяжело из-за интенсивных боев.
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Какие потери врага
- личного состава – 353 190 (+800);
- танков – 5858 (+4);
- боевых бронированных машин – 10 888 (+17);
- артиллерийских систем – 8314 (+28);
- РСЗО – 932 (+0);
- средств ПВО – 611 (+0);
- самолетов – 327 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20);
- крылатых ракет – 1614 (+1);
- кораблей/катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 022 (+27);
- специальной техники – 1229 (+6).
Потери врага 24 декабря 2023 года
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