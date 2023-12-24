800 оккупантов, десятки танков и другой техники: безумные потери врага на 24 декабря

24 декабря 2023, 07:57
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако только терпит потери. Только за последние сутки враг потерял 800 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли уже более 353 тысяч солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать точное количество погибших тяжело из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага

  • личного состава – 353 190 (+800);
  • танков – 5858 (+4);
  • боевых бронированных машин – 10 888 (+17);
  • артиллерийских систем – 8314 (+28);
  • РСЗО – 932 (+0);
  • средств ПВО – 611 (+0);
  • самолетов – 327 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20);
  • крылатых ракет – 1614 (+1);
  • кораблей/катеров – 22 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 022 (+27);
  • специальной техники – 1229 (+6).


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Автор: Діана Квасневська