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      8 марта – праздновать или нет? Опрос

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      8 марта – праздник или нет?
      8 марта – праздник или нет? / 24 канал

      Ежегодно 8 марта в Украине порождает бурные дискуссии. Часть людей готовится к празднику заранее, поздравляет женщин и дарит им презенты. Другие же являются ярыми противниками праздника и считают этот день пережитком СССР. А вы празднуете 8 марта?

       

      8 марта был основан как пролетарский феминистический праздник – Международный день женщин-работниц. Идею праздника подала немецкая социал-демократка Клара Цеткин, которая требовала равенства женщин и мужчин в политических, экономических и социальных правах. Сегодня противники праздника отмечают, что оно потеряло свой смысл, потому что наоборот делает акцент на неравенстве, "инаковости" женщин от мужчин.

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      Другая часть общества считает, что женский праздник нужен. И дарит подарки всем близким и знакомым женщинам.

      Участвуйте в опросе 24 канала – праздновать 8 марта или нет? Делитесь опросом с друзьями.

       

       

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      Теги: Новости Украины Традиции Опрос 24 8 марта
      Источник: 24 канал
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