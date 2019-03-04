8 марта – праздновать или нет? Опрос

Ежегодно 8 марта в Украине порождает бурные дискуссии. Часть людей готовится к празднику заранее, поздравляет женщин и дарит им презенты. Другие же являются ярыми противниками праздника и считают этот день пережитком СССР. А вы празднуете 8 марта?

8 марта был основан как пролетарский феминистический праздник – Международный день женщин-работниц. Идею праздника подала немецкая социал-демократка Клара Цеткин, которая требовала равенства женщин и мужчин в политических, экономических и социальных правах. Сегодня противники праздника отмечают, что оно потеряло свой смысл, потому что наоборот делает акцент на неравенстве, "инаковости" женщин от мужчин.

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Другая часть общества считает, что женский праздник нужен. И дарит подарки всем близким и знакомым женщинам.

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