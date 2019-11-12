8 ноября произошло нападение на семью и ограбление дома адвоката

8 ноября в частный дом на Киевщине адвоката Владимира Богатыря, ворвалась группа грабителей в военной форме, которые избили и связали членов семьи, нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку и получили доступ к адвокатским досье адвоката.

По данному факту 09.11.2019 года следователями Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области было возбуждено уголовное производство и начаты активные розыскные действия направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых, сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Целью преступников было запугать адвоката, его семью, получить доступ к материалам адвокатских досье и адвокатской тайны.

Давление на адвокатов, нарушение их прав и гарантий профессиональной деятельности, к сожалению, не имеют должной реакции со стороны правоохранителей, что в условиях неконтролируемого оборота оружия и разгула преступности, приводит к системному совершению преступлений и создает общественную опасность.

Такие действия, совмещенные с наглыми действиями отдельных правоохранителей, которые преследуют адвокатов, свидетельствуют о пренебрежении демократическими принципами развития общества.

НААУ осуждает вторжение в жилище и насильственные действия в отношении членов семьи адвоката Владимира Богатыря, связанные с его профессиональной деятельностью.

НААУ призывает Президента Украины, Генерального прокурора и Национальную полицию Украины немедленно отреагировать на грубые нарушения в отношении адвоката, организовать эффективное расследование грабительского нападения на жилье и семью адвоката, а также прекратить политические преследования организованные предыдущей властью.