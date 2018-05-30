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8 причин отсутствия сексуального желания

154 Читати новину українською
Почему не возникает сексуальное желание
Почему не возникает сексуальное желание / ravishly.com

Время от времени у людей пропадает желание заниматься сексом, такое явление вполне нормально. Однако если отсутствие желания продолжается в течение длительного времени, то это может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем.

8 наиболее распространенных причин отсутствия либидо, пишет The Sun.

По данным специалистов, большинство людей настолько заняты, что у них нет времени для занятия сексом.

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Если в прошлом у человека был плохой секс или человек пережил травму, то сексуальное желание будет снижаться. Все потому, что сексуальная травма может заставить человека подавить ощущения от этого участка.

Нет ничего удивительного в том, что человек не хочет заниматься сексом, если это причиняет ему боль. Самой распространенной проблемой такого ощущения являются гормональные изменения во время менопаузы.

Сильно влияет на сексуальное желание гормональный баланс. При повышенном уровне тестостерона у женщины возникает возбуждение и сексуальное влечение.

На снижение либидо влияют проблемы со щитовидной железой, хронические и онкологические заболевания. У женщины может исчезать желание заниматься сексом из-за того, что она не довольна своей внешностью.

Если между партнерами не будет доверия, то шансы заняться сексом могут равняться нулю. Отсутствие сексуального желания можно объяснить тем, что в семье были табу на секс и сексуальность, они считали это тем, о чем говорить нельзя.

К слову, ученые рассказали, почему стоит попробовать секс утром и какую пользу или вред это может принести в жизнь.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: 24 Канал
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