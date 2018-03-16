96-летнюю куклу Барби выпустили в продажу

Компания Mattel представила куклу Барби, вдохновленную 96-летней иконой стиля Айрис Апфель.

Кукла Барби выглядит так же стильно, как Айрис, которая продолжает вдохновлять женщин по всему миру. Кукла одета в зеленый костюм Gucci с синим воротником и украшена несколькими аксессуарами, которые носит сама Апфель: огромные браслеты и бусы, а также ее знаменитые очки в толстой оправе.

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Для 96-летней куклы сделали также специально стрижку боб, чтобы полностью соответствовать образу Айрис Апфель. Конечно, кукле убрали лишние морщины, но даже такое отсутствие деталей внешности поклонники кукол уже успели осудить. Поскольку лицо Барби стало слишком гладкое.



Кукла Айрис Апфель

Пока что модель Барби-Айрис – единственная в своем роде, но производители обещают, что со временем каждый сможет одевать свою обычную куклу в стиле Апфель. Уже этой осенью Mattel планирует запустить серию кукол Барби Styled By, где в комплекте с куклой будут очки и ожерелье из коллекции Айрис Rafa Avis.