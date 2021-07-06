Станиславский тренируется в теннисном клубе "Уникорт". Там и состоится официальная церемония награждения рекордсмена.

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Когда будет происходить церемония

Церемония награждения состоится 7 июля в Харькове на центральном корте теннисного клуба "Уникорт". Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Леонід Станіславський Тенісист Рекордсмен світу Книга Рекордів Гіннеса
Леонид Станиславский номинирован на лучшего теннисиста мира / Фото фейсбук Ланы Ветровой

Дважды награжден

Леонид Станиславский дважды получал титул национального рекордсмена Украины как "Самый пожилой теннисист" и "Самый пожилой человек, совершивший спуск на троллеи". Так его отметили в 2017 году.

Несмотря на свой возраст, харьковчанин тренируется более 30 лет. Он ходит в теннисный клуб трижды в неделю в любое время года.

Моя жизнь связана вообще с теннисом. Так сказать, в кавычках, прославился я в 90 лет. Со мной Валерий Бурко провел мастер-класс – показали по телевизору. С этого времени я езжу по всему миру. Это для меня просто жизнь,
– рассказывает Леонид Станиславский.

  Леонід Станіславський тенісист рекодсмен світу Книга Рекордів Гіннеса
Харьковчанин стал лучшим теннисистом мира в категории  90+ / Фото My Kharkov. info

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