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9 безопасных продуктов, которые не содержат глютен

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9 продуктов, которые не содержат глютен
9 продуктов, которые не содержат глютен / unsplash.com

Глютен – это белок, содержащийся в некоторых зерновых культурах. Поэтому для людей, у которых непереносимость глютена, важно избегать таких продуктов. Но есть блюда, которых ошибочно избегают.

1. Одним из таких продуктов, которые не содержат глютен, является рис, передает Соѕмо. Лучше всего употреблять коричневый рис, богатый клетчаткой.

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2. Все овощи и фрукты не содержат глютен, поэтому спокойно можно готовить любимые блюда из картофеля.

3. Йогурт без добавок тоже безглютеновый. А вот состав граноли, печенья и сладостей стоит проверять.

4. Миндальную муку и другие продукты из орехов тоже можно спокойно употреблять.

Мигдаль та інші горіхи – безглютенові
Миндаль и другие орехи – безглютеновые

5. Овсянку тоже можно потреблять, но для полной уверенности прочитайте этикетку и начните с небольшой порции. Ведь часто производители не делят крупы за наличием глютена.

6. Все необработанные животные белки – курица, говядина, рыба и яйца не содержат глютен.

7. Кукурузу тоже можно смело есть. А вот к продуктам, в составе которых есть кукурузная мука, стоит относиться осторожно – они могут содержать глютен. То же самое касается попкорна.

8. Киноа, как и рис, не содержит глютен и имеет много питательной клетчатки.

9. Бобы и зелень богаты железом. Именно этого минерала часто не хватает организму на безглютеновой диете.

Боби і зелень не містять глютену
Бобы и зелень не содержат глютен

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Теги: Здоровое питание LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Аллергия
Источник: 24 Канал
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