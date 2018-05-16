"А можно пойти нах*й отсюда?": Киркоров громко выругался во время интерью (видео)

Известный российский певец Филипп Киркоров во время интервью шведскому телевидению обматерил людей, которые за кадром создавали шум и мешали ему отвечать на вопросы.

Соответствующее видео опубликовал в Instagram Telegram-канал Super.

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На видео Киркоров рассказывает о своей любви к Евровидению. В какой-то момент, услышав посторонний шум, певец извиняется перед репортером, встает и идет в соседнюю комнату.

"Извините, пожалуйста, а что за шум? Можно не шуршать тут, а? Нах*й уйти отсюда и не делать этого. Вы не понимаете, что это здесь все слышно? Можно? Спасибо!" – выругался Киркоров.

Отмечается, что именно в таком виде интервью и пошло в телевизионный эфир.